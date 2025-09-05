https://ukraina.ru/20250905/pvo-za-noch-sbila-pochti-sotnyu-ukrainskikh-dronov-nad-rf-1068185958.html

ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов над РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 92 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ, передает 5 сентября телеграм-канал Украина.ру

Из них 15 уничтожили над территорией Брянской области, 13 - над Ростовской, 12 над Тульской, 11 над Калужской, девять над Рязанской областью, восемь над Крымом, семь над Воронежской, по пять над Курской и Орловской областями, по два над территорией Липецкой и Белгородской областей, по одному над Смоленской областью, акваторией Черного и Азовского морей.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение 12 БПЛА. По его словам, пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Глава региона напомнил, что упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества, и приближаться к ним запрещено. Он также подчеркнул, что нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.Губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщил, что предварительно, пострадавших и повреждений в регионе нет. Он уточнил, что обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются.Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Верхнедонском, Миллеровском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в свою очередь временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

