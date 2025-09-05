https://ukraina.ru/20250905/indiya-nikogda-ne-vstupit-v-voennyy-soyuz-kupriyanov-obyasnil-pochemu-1068143400.html
Индия никогда не вступит в военный союз: Куприянов объяснил, почему
Индия никогда не вступит в военный союз: Куприянов объяснил, почему
Создание военно-политического союза по образцу НАТО на базе БРИКС или ШОС невозможно из-за принципиальной позиции Индии, которая отказывается от любых военных обязательств в память о печальном опыте службы британским интересам
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066679522_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_5de496df1744519f7db87b8eed692c1a.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.Эксперт подчеркнул, что отказ от участия в военных блоках является одной из основ внешней политики Индии — страна не будет играть роль "пушечного мяса" ни для Китая, ни для России, ни для США. Эта позиция укоренилась в исторической травме колониального периода, когда индийцы проливали кровь за интересы Британской империи."Это очень болезненная часть индийского национального самосознания. То, что они пролили много крови ради британских интересов. И чтобы не пришлось проливать кровь за США, Китай или Россию, Индия не будет связывать себя военными обязательствами", — заявил Куприянов.Контекст: Специалист по индоокеанскому региону отметил, что Индия принципиально не присоединится ни к прокитайским, ни к антикитайским, ни к пророссийским военным альянсам, сохраняя свободу действий в международных отношениях."Индия не была и не будет частью каких-то военных союзов. Ни прокитайского, ни антикитайского. Ни пророссийского, ни антироссийского", — резюмировал Куприянов.Полный текст интервью Алексея Куприянова: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна читайте на сайте Украина.ру.
новости, индия, россия, китай, нато, брикс
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.
Эксперт подчеркнул, что отказ от участия в военных блоках является одной из основ внешней политики Индии — страна не будет играть роль "пушечного мяса" ни для Китая, ни для России, ни для США. Эта позиция укоренилась в исторической травме колониального периода, когда индийцы проливали кровь за интересы Британской империи.
"Это очень болезненная часть индийского национального самосознания. То, что они пролили много крови ради британских интересов. И чтобы не пришлось проливать кровь за США, Китай или Россию, Индия не будет связывать себя военными обязательствами", — заявил Куприянов.
Контекст: Специалист по индоокеанскому региону отметил, что Индия принципиально не присоединится ни к прокитайским, ни к антикитайским, ни к пророссийским военным альянсам, сохраняя свободу действий в международных отношениях.
"Индия не была и не будет частью каких-то военных союзов. Ни прокитайского, ни антикитайского. Ни пророссийского, ни антироссийского", — резюмировал Куприянов.