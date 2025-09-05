https://ukraina.ru/20250905/bolgariya-pomozhet-ukraine-no-bez-vvoda-voysk--premer-ministr-1068184372.html

Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр

Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр - 05.09.2025 Украина.ру

Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр

Болгария выполнит свои обязательства как член "коалиции желающих" в рамках решений парламента, которые не предусматривают отправку войск на Украину. Об этом премьер-министр Росен Желязков заявил на совместном брифинге с председателем Европейского совета Антонио Коштой

"Желязков напомнил о решении болгарского парламента о том, что мы не будем отправлять войска на Украину", — говорится в коммюнике.По словам премьера, участие Болгарии в "коалиции желающих" будет осуществляться в морской сфере посредством противоминных кораблей и вспомогательных судов, а в воздушной сфере — посредством аэропортов и другой вспомогательной инфраструктуры.Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в страну в конце августа заявила, что в начале конфликта на Украине треть оружия Киеву поставила Болгария. Она также приветствовала планы Болгарии нарастить производство пороха и снарядов натовских калибров, значительная часть которых предназначена для Украины.Когда глава Еврокомиссии и болгарский премьер-министр приехали на оборонный Вазовский машиностроительный завод, дорогу машине преградили сторонники партия "Возрождения"."Нацистка", — кричали протестующие.МИД РФ неоднократно заявлял, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, регулярно звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

