Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр - 05.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250905/bolgariya-pomozhet-ukraine-no-bez-vvoda-voysk--premer-ministr-1068184372.html
Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр
Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр - 05.09.2025 Украина.ру
Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр
Болгария выполнит свои обязательства как член "коалиции желающих" в рамках решений парламента, которые не предусматривают отправку войск на Украину. Об этом премьер-министр Росен Желязков заявил на совместном брифинге с председателем Европейского совета Антонио Коштой
2025-09-05T03:06
2025-09-05T03:08
новости
болгария
еврокомиссия
украина
военная помощь украине
нато
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_0e87333e807082e5ccbee4e2f93f380b.jpg
"Желязков напомнил о решении болгарского парламента о том, что мы не будем отправлять войска на Украину", — говорится в коммюнике.По словам премьера, участие Болгарии в "коалиции желающих" будет осуществляться в морской сфере посредством противоминных кораблей и вспомогательных судов, а в воздушной сфере — посредством аэропортов и другой вспомогательной инфраструктуры.Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в страну в конце августа заявила, что в начале конфликта на Украине треть оружия Киеву поставила Болгария. Она также приветствовала планы Болгарии нарастить производство пороха и снарядов натовских калибров, значительная часть которых предназначена для Украины.Когда глава Еврокомиссии и болгарский премьер-министр приехали на оборонный Вазовский машиностроительный завод, дорогу машине преградили сторонники партия "Возрождения"."Нацистка", — кричали протестующие.МИД РФ неоднократно заявлял, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, регулярно звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20250904/tramp-zakruchivaet-gayki-evropa-gotovit-voyska-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1068114529.html
болгария
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102172/98/1021729818_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2c77b5361f674fe04fa0b7723b34ca4a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, еврокомиссия, украина, военная помощь украине, нато, урсула фон дер ляйен
Новости, Болгария, Еврокомиссия, Украина, военная помощь Украине, НАТО, Урсула фон дер Ляйен

Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр

03:06 05.09.2025 (обновлено: 03:08 05.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Болгария выполнит свои обязательства как член "коалиции желающих" в рамках решений парламента, которые не предусматривают отправку войск на Украину. Об этом премьер-министр Росен Желязков заявил на совместном брифинге с председателем Европейского совета Антонио Коштой
"Желязков напомнил о решении болгарского парламента о том, что мы не будем отправлять войска на Украину", — говорится в коммюнике.
По словам премьера, участие Болгарии в "коалиции желающих" будет осуществляться в морской сфере посредством противоминных кораблей и вспомогательных судов, а в воздушной сфере — посредством аэропортов и другой вспомогательной инфраструктуры.
Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в страну в конце августа заявила, что в начале конфликта на Украине треть оружия Киеву поставила Болгария. Она также приветствовала планы Болгарии нарастить производство пороха и снарядов натовских калибров, значительная часть которых предназначена для Украины.
Когда глава Еврокомиссии и болгарский премьер-министр приехали на оборонный Вазовский машиностроительный завод, дорогу машине преградили сторонники партия "Возрождения".
"Нацистка", — кричали протестующие.
МИД РФ неоднократно заявлял, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, регулярно звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Вчера, 05:36
Трамп закручивает гайки, Европа готовит войска. Украина в международном контекстеПока весь мир пристально следил за саммитом ШОС в Китае и укреплением союза Москвы, Пекина и Дели, европейские лидеры не теряли время и разработали "довольно точный план" потенциального развертывания войск на Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБолгарияЕврокомиссияУкраинавоенная помощь УкраинеНАТОУрсула фон дер Ляйен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Индия никогда не вступит в военный союз: Куприянов объяснил, почему
04:30В надежде дождаться ухода Трампа: Михеев раскрыл смысл авантюры киевского режима
04:15Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
03:57Суд продлил на 30 суток арест активистов оппозиционного в Молдавии блока "Победа"
03:42Си Цзиньпин примет участие во внеочередном саммите БРИКС — советник президента Бразилии
03:21Трамп заявил, что вскоре переговорит с Путиным
03:06Болгария поможет Украине, но без ввода войск — премьер-министр
02:43Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над Луганском
02:30Силы ПВО уничтожили около 10 БПЛА на территории двух районов Воронежской области
02:01Силы ПВО работают в Рязанской области. Сводка по угрозам БПЛА на 2:00
01:34Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Калуги
01:23Наиболее значимые события четверга по версии телеграм-канала Украина.ру
01:11Фронтовая сводка за 4 сентября от телеграм-канала "Дневник десантника"
01:03Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Белгородской области — Гладков
00:49Прозрение иноагента Латыниной*: Русских на Украине травили задолго до войны
23:58Священников УПЦ насильно мобилизуют: епископ Серафим и иеромонах Гавриил похищены ТЦК
23:54Харьковчане исполняют русские песни вопреки языковым репрессиям киевского режима
23:44Знаменитый военкор Александр Сладков обратился к китайским читателям с благодарностью за поддержку России
23:00ВСУ целенаправленно атакуют гражданские объекты Белгородской области. Главные новости 23:00
22:46Языковой террор: украинские власти вводят штрафы для таксистов за использование русского языка
Лента новостейМолния