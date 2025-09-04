ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо - 04.09.2025 Украина.ру
ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо
ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо
ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо
Украинские военные отвели свою технику из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2025-09-04T03:47
2025-09-04T03:47
украина.ру
новости
херсонская область
россия
владимир сальдо
всу
сво
Объявленная в начале августа назначенными из Киева херсонскими временщиками эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена, остров превращён в военную базу, рассказывал ранее Сальдо. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра."Сам Остров — зона боевых действий. По поврежденному автомобильному мосту пешком, на велосипедах или скутерах передвигаются и мирные, и комбатанты. Военную технику боевики отвели, но дронщики и разведка прячутся по квартирам. Разведывательные дроны вылетают на левый берег прямо из окон многоэтажек. Боевые стартуют со дворов и с крыш", — передаёт слова главы региона РИА Новости.Отмечается, что на Карантинном острове в настоящее время гражданских осталось несколько сотен человек — не больше полтысячи."Много стариков и мужчин, боящихся мобилизации. Живут в обветшалых домах, выживают на гуманитарке — в основном это мука, макароны и крупы, импорт которых с Украины поляки у себя запретили. Говорят, что раньше привозили помощь получше — венгерскую, арабскую. Сейчас такого нет. Что-то оседает по пути, что-то уходит "своим". Это типичная для Украины история", — пояснил Сальдо.Херсонская область — регион России, ставший субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума, украинские войска продолжают временно контролировать 25% территории области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон.
херсонская область
россия
ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо

03:47 04.09.2025
 
Украинские военные отвели свою технику из микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Объявленная в начале августа назначенными из Киева херсонскими временщиками эвакуация гражданских с микрорайона "Корабел" завершена, остров превращён в военную базу, рассказывал ранее Сальдо. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра.
"Сам Остров — зона боевых действий. По поврежденному автомобильному мосту пешком, на велосипедах или скутерах передвигаются и мирные, и комбатанты. Военную технику боевики отвели, но дронщики и разведка прячутся по квартирам. Разведывательные дроны вылетают на левый берег прямо из окон многоэтажек. Боевые стартуют со дворов и с крыш", — передаёт слова главы региона РИА Новости.
Отмечается, что на Карантинном острове в настоящее время гражданских осталось несколько сотен человек — не больше полтысячи.
"Много стариков и мужчин, боящихся мобилизации. Живут в обветшалых домах, выживают на гуманитарке — в основном это мука, макароны и крупы, импорт которых с Украины поляки у себя запретили. Говорят, что раньше привозили помощь получше — венгерскую, арабскую. Сейчас такого нет. Что-то оседает по пути, что-то уходит "своим". Это типичная для Украины история", — пояснил Сальдо.
Херсонская область — регион России, ставший субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума, украинские войска продолжают временно контролировать 25% территории области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон.
