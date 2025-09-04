Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда - 04.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250904/vremennye-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-vvedeny-v-aeroportu-volgograda-1068129955.html
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда - 04.09.2025 Украина.ру
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, в ночь на 4 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-09-04T01:21
2025-09-04T01:21
новости
волгоградская область
росавиация
украина.ру
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066065347_0:59:1074:663_1920x0_80_0_0_0905892e998876537e1598a5af9236fb.jpg
"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ранее в Волгоградской области был объявлен "Жёлтый уровень" опасности по БПЛА со стороны Ростовской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
волгоградская область
аэропорт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066065347_58:0:1018:720_1920x0_80_0_0_3fc1cc9525a454a50760790cd61624ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волгоградская область, росавиация, украина.ру, аэропорт
Новости, Волгоградская область, Росавиация, Украина.ру, аэропорт

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда

01:21 04.09.2025
 
© Украина.руЗадержка вылетов в аэропорту
Задержка вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, в ночь на 4 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Ранее в Волгоградской области был объявлен "Жёлтый уровень" опасности по БПЛА со стороны Ростовской области.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВолгоградская областьРосавиацияУкраина.руаэропорт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:06Аэропорт Сочи открыли, Волгоградский пока закрыт на взлёт и посадку
02:54Пророческий мультфильм "Каиновы слёзы" (1981) о не меняющемся веками облике бандеровца-самостийника
02:44Наиболее значимые события 3 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
02:31Объекты ВСУ в Одессе вновь под ударами "Гераней"
02:05Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов введены в аэропорту Сочи
01:55Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области
01:42КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства — ЦТАК
01:21Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда
01:14Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
01:05Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
00:48Силы ПВО за час сбили пять украинских БПЛА над Ростовской областью
00:29Украинские ресурсы косвенно подтверждают успехи ВС РФ на Купянском направлении
00:08Военная сводка за 3 сентября от телеграм-канала "Дневник десантника"
23:57Нацистская риторика: критиковать Зеленского могут только "уклонисты", утверждает сторонница режима
23:29Чудовищное преступление в ВСУ: пьяные военнослужащие заставили сослуживца пить мочу
23:23Как Европа стала заложником Украины? Захарова о двойных стандартах в ООН и попрошайничестве Киева
23:10Российские дроны поразили военные объекты в Шостке. Главные новости к 23:10
22:56Киевский режим планирует вечное закрепощение мужчин: Подоляк заявил о запрете на выезд даже после войны
22:39Российские войска активизировали наступление на Северском направлении
22:30Двойные стандарты киевской элиты: глава "Энергоатома" бежал за границу после отставки
Лента новостейМолния