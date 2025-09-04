https://ukraina.ru/20250904/vremennye-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-vvedeny-v-aeroportu-volgograda-1068129955.html

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, в ночь на 4 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ранее в Волгоградской области был объявлен "Жёлтый уровень" опасности по БПЛА со стороны Ростовской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

