В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

В Париже проходит заседание "коалиции желающих", на котором обсуждают послевоенные гарантии безопасности Украине, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-04T14:50

Ряд лидеров приехали во французскую столицу, некоторые присоединятся в формате видеоконференции. Во встрече участвует Владимир Зеленский.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала встречу чрезвычайно важной. Она написала в соцсети Х, что одна из задач коалиции - "создать мультинациональные силы для Украины, поддерживаемые США".Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил мероприятие.В начале месяца газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".

