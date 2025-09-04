В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине - 04.09.2025 Украина.ру
В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине
В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине
В Париже проходит заседание "коалиции желающих", на котором обсуждают послевоенные гарантии безопасности Украине, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-04T14:50
2025-09-04T14:49
новости
украина
дональд трамп
париж
франция
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
Ряд лидеров приехали во французскую столицу, некоторые присоединятся в формате видеоконференции. Во встрече участвует Владимир Зеленский.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала встречу чрезвычайно важной. Она написала в соцсети Х, что одна из задач коалиции - "создать мультинациональные силы для Украины, поддерживаемые США".Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил мероприятие.В начале месяца газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
украина
париж
франция
новости, украина, дональд трамп, париж, франция, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Новости, Украина, Дональд Трамп, Париж, Франция, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия

В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

14:50 04.09.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В Париже проходит заседание "коалиции желающих", на котором обсуждают послевоенные гарантии безопасности Украине, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
Ряд лидеров приехали во французскую столицу, некоторые присоединятся в формате видеоконференции. Во встрече участвует Владимир Зеленский.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала встречу чрезвычайно важной. Она написала в соцсети Х, что одна из задач коалиции - "создать мультинациональные силы для Украины, поддерживаемые США".
Спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф посетил мероприятие.
"Однако он покинул встречу "коалиции" уже после 20 минут после ее начала, но вернется, когда европейцы будут звонить Трампу",- говорится в посте.
В начале месяца газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
Лента новостейМолния