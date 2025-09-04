https://ukraina.ru/20250904/ukrainskie-voyska-22-raza-za-sutki-obstrelyali-territoriyu-dnr-1068129577.html
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 боеприпасов. Об этом Управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 4 сентября сообщает в своём телеграм-канале
"Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Двадцать одна вооружённая атака на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на ясиноватском направлении. Всего выпущено 28 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении.По данным Управления, сведения о пострадавших за минувшие сутки мирных жителях не поступали.За предыдущие сутки на территории ДНР было зафиксировано 36 обстрелов.Украинская армия также активно применяет для террористических атак по населённым пунктам Донбасса и ударные беспилотники, в том числе иностранного производства. Так за последнюю неделю августа системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" было предотвращено 664 атаки со стороны противника. В частности, над Донецком и Макеевкой ликвидированы 412 беспилотников, над Горловкой — 252.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
"Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Двадцать одна вооружённая атака на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на ясиноватском направлении. Всего выпущено 28 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении.
По данным Управления, сведения о пострадавших за минувшие сутки мирных жителях не поступали.
За предыдущие сутки на территории ДНР было зафиксировано 36 обстрелов.
Украинская армия также активно применяет для террористических атак по населённым пунктам Донбасса и ударные беспилотники, в том числе иностранного производства. Так за последнюю неделю августа системой радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" было предотвращено 664 атаки со стороны противника. В частности, над Донецком и Макеевкой ликвидированы 412 беспилотников, над Горловкой — 252.
