ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем - 04.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250904/pvo-sbila-pochti-polsotni-ukrainskikh-dronov-nad-rf-i-chernym-morem-1068133190.html
ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем
ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем - 04.09.2025 Украина.ру
ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-04T07:31
2025-09-04T07:31
новости
россия
черное море
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 24 уничтожено над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью и 16 над акваторией Черного моря.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил перехват БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах региона.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
черное море
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, черное море, ростовская область
Новости, Россия, Черное море, Ростовская область

ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем

07:31 04.09.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 24 уничтожено над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью и 16 над акваторией Черного моря.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил перехват БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах региона.
"По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены", - написал Слюсарь.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЧерное мореРостовская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем
07:18ВКС РФ нанесли бомбовый удар по целям в Запорожской области
07:00Мендкович: Украина — лишь "дежурная тема" на встречах Путина с Моди и Эрдоганом
06:30Фролов: Заявления Миллера о низких ценах для Китая — это "шпилька" в адрес Европы
06:29"Парубий – первая ласточка, рано или поздно народ начнёт убивать и других". Эксперты о будущем Украины
06:15Виталий Лебедев: У КНДР есть дешевое оружие, которое позволит вырубить военную промышленность Украины
06:00Только при 100% гарантии победы: Сорокин раскрыл, когда Зеленский пойдет на выборы
05:38Станислав Крапивник: Пока США терпят крах в Тихоокеанском регионе, Россия идет на Славянск и Краматорск
05:37Чем пахнет Дальний Восток, как сделать сало из кокоса и высоки ли ставки в винном казино: закулисье ВЭФ
05:36Трамп закручивает гайки, Европа готовит войска. Украина в международном контексте
05:30Предоставляет площадку и экспертизу: Куприянов о роли России в китайско-индийских отношениях
05:00Европа в ловушке собственной риторики и не может отказаться от Украины — Михеев
04:33Сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:30“Сохранить генофонд” или избежать скандала? Эксперт о щедрости Киева к призывникам
04:10"Гарантии безопасности" Украине являются "гарантиями опасности" европейскому континенту — МИД РФ
04:00Сорокин: Взятие Северска и Константиновки откроет путь к освобождению всего Донбасса
03:47ВСУ отвели военную технику из микрорайона на Карантинном острове Херсона — Сальдо
03:06Аэропорт Сочи открыли, Волгоградский пока закрыт на взлёт и посадку
02:54Пророческий мультфильм "Каиновы слёзы" (1981) о не меняющемся веками облике бандеровца-самостийника
02:44Наиболее значимые события 3 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
Лента новостейМолния