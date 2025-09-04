https://ukraina.ru/20250904/pvo-sbila-pochti-polsotni-ukrainskikh-dronov-nad-rf-i-chernym-morem-1068133190.html
ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 24 уничтожено над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью и 16 над акваторией Черного моря.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил перехват БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах региона.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил перехват БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах региона.
"По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов БПЛА загорелась сухая трава. Ландшафтные пожары были оперативно потушены", - написал Слюсарь.
