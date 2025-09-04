https://ukraina.ru/20250904/pvo-sbila-pochti-polsotni-ukrainskikh-dronov-nad-rf-i-chernym-morem-1068133190.html

ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем

ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем - 04.09.2025 Украина.ру

ПВО сбила почти полсотни украинских дронов над РФ и Черным морем

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над российскими регионами 46 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ, передает 4 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-04T07:31

2025-09-04T07:31

2025-09-04T07:31

новости

россия

черное море

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 24 уничтожено над Ростовской областью, четыре над Краснодарским краем, два над Волгоградской областью и 16 над акваторией Черного моря.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил перехват БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах региона.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

черное море

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, черное море, ростовская область