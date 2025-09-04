Новая нация из подручных средств: Ищенко о бандеровцах, евреях и национальной забаве
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:45 - Берия в качестве лидера СССР.
01:15 - Аналог Канады после развала СССР.
01:59 - Обещания элит на майдане.
08:18 - Судьба националистических батальонов на Украине.
08:50 - Польские требования о репарациях.
10:31 - Почему евреи поддерживали бандеровцев?
19:51 - Период правления Щербицкого.
22:42 - Противостояние США и Китая.
25:21 - Про развал коммунизма и советское общество.
35:37- Конструктивные политические силы в Европе.
38:06 - Кого называли быдлом в Польше?
39:32 - Формирование лояльного к России украинского общества.
45:16 - Союз России и Индии.
46:37 - Эффективная экономическая модель государства.
52:25 - Миграционный вопрос в СССР и сейчас;.
58:59 - Мировое лидерство России.
* В материале упоминается Петр Порошенко, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
