https://ukraina.ru/20250904/novaya-natsiya-iz-podruchnykh-sredstv-ischenko-o-banderovtsakh-evreyakh-i-natsionalnoy-zabave--1068135684.html

Новая нация из подручных средств: Ищенко о бандеровцах, евреях и национальной забаве

Новая нация из подручных средств: Ищенко о бандеровцах, евреях и национальной забаве - 04.09.2025 Украина.ру

Новая нация из подручных средств: Ищенко о бандеровцах, евреях и национальной забаве

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2025-09-04T09:14

2025-09-04T09:14

2025-09-04T09:14

видео

ссср

украина

россия

ростислав ищенко

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068135560_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c6c04ff35758f33f6530fec07b6ebd9.jpg

00:45 - Берия в качестве лидера СССР.01:15 - Аналог Канады после развала СССР.01:59 - Обещания элит на майдане.08:18 - Судьба националистических батальонов на Украине.08:50 - Польские требования о репарациях.10:31 - Почему евреи поддерживали бандеровцев? 19:51 - Период правления Щербицкого.22:42 - Противостояние США и Китая.25:21 - Про развал коммунизма и советское общество.35:37- Конструктивные политические силы в Европе.38:06 - Кого называли быдлом в Польше? 39:32 - Формирование лояльного к России украинского общества.45:16 - Союз России и Индии.46:37 - Эффективная экономическая модель государства.52:25 - Миграционный вопрос в СССР и сейчас;.58:59 - Мировое лидерство России. * В материале упоминается Петр Порошенко, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

ссср

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ссср, украина, россия, ростислав ищенко, петр порошенко, видео