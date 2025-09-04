https://ukraina.ru/20250904/kndr-prodolzhit-podderzhivat-rossiyu-v-zaschite-interesov-bezopasnosti-gosudarstva--tstak-1068130161.html
КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства — ЦТАК
КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства — ЦТАК - 04.09.2025 Украина.ру
КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства — ЦТАК
КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом. Об этом со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына 4 сентября передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
2025-09-04T01:42
2025-09-04T01:42
2025-09-04T01:43
украина.ру
новости
кндр
ким чен ын
россия
владимир путин
пекин
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068087111_320:812:2516:2047_1920x0_80_0_0_64bfa301a3d8894c7d7938d4824d3bf6.jpg
"Товарищ Ким Чен Ын сказал [в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным], что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что в ходе встречи Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.В среду, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй Мировой войны. В параде приняли участие 45 расчётов Народно-освободительной армии Китая — более 10 тысяч военнослужащих.Участие в памятных мероприятиях в Пекине приняли 26 лидеров иностранных государств, в их числе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Во время парада председатель компартии Китая Си Цзиньпин активно общался с лидерами других государств, в первую очередь с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын также провели в столице Китая переговоры, которые продлились более полутора часов, после чего продолжили общение тет-а-тет.Подробности в публикации Переговоры Путина и Ким Чен Ына в Пекине завершились: лидеры продолжили общение тет-а-тет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
кндр
россия
пекин
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068087111_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_70b9597e9c83ca651b34c23265fee85e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, кндр, ким чен ын, россия, владимир путин, пекин, сво
Украина.ру, Новости, КНДР, Ким Чен Ын, Россия, Владимир Путин, Пекин, СВО
КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства — ЦТАК
01:42 04.09.2025 (обновлено: 01:43 04.09.2025)
КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом. Об этом со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына 4 сентября передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
"Товарищ Ким Чен Ын сказал [в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным], что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в ходе встречи Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.
В среду, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй Мировой войны. В параде приняли участие 45 расчётов Народно-освободительной армии Китая — более 10 тысяч военнослужащих.
Участие в памятных мероприятиях в Пекине приняли 26 лидеров иностранных государств, в их числе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Во время парада председатель компартии Китая Си Цзиньпин активно общался с лидерами других государств, в первую очередь с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын также провели в столице Китая переговоры, которые продлились более полутора часов, после чего продолжили общение тет-а-тет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру