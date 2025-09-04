https://ukraina.ru/20250904/kndr-prodolzhit-podderzhivat-rossiyu-v-zaschite-interesov-bezopasnosti-gosudarstva--tstak-1068130161.html

КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства — ЦТАК

КНДР продолжит поддерживать Россию в защите интересов безопасности государства, считает это братским долгом. Об этом со ссылкой на лидера КНДР Ким Чен Ына 4 сентября передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

"Товарищ Ким Чен Ын сказал [в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным], что КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России за защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и РФ", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что в ходе встречи Путин высоко оценил беспримерную доблесть и героизм корейских воинов в операции по освобождению Курской области, подчеркнув, что Россия никогда не забудет их вклад.В среду, 3 сентября в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй Мировой войны. В параде приняли участие 45 расчётов Народно-освободительной армии Китая — более 10 тысяч военнослужащих.Участие в памятных мероприятиях в Пекине приняли 26 лидеров иностранных государств, в их числе президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Во время парада председатель компартии Китая Си Цзиньпин активно общался с лидерами других государств, в первую очередь с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын также провели в столице Китая переговоры, которые продлились более полутора часов, после чего продолжили общение тет-а-тет.Подробности в публикации Переговоры Путина и Ким Чен Ына в Пекине завершились: лидеры продолжили общение тет-а-тет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

