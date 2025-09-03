Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, в ночь на 3 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Ранее в Саратовской области была объявлена опасность по БПЛА.
Введённые ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Калуги. Работа аэропортов Геленджика и Волгограда пока остаётся ограниченной.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на