Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова - 03.09.2025
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова - 03.09.2025 Украина.ру
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, в ночь на 3 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-09-03T03:45
2025-09-03T03:45
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ранее в Саратовской области была объявлена опасность по БПЛА.Введённые ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Калуги. Работа аэропортов Геленджика и Волгограда пока остаётся ограниченной.
Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова

03:45 03.09.2025
 
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, в ночь на 3 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Ранее в Саратовской области была объявлена опасность по БПЛА.
Введённые ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Калуги. Работа аэропортов Геленджика и Волгограда пока остаётся ограниченной.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
