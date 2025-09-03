https://ukraina.ru/20250903/vremennye-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-vvedeny-v-aeroportu-saratova-1068072971.html

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, в ночь на 3 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066065347_0:59:1074:663_1920x0_80_0_0_0905892e998876537e1598a5af9236fb.jpg

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Ранее в Саратовской области была объявлена опасность по БПЛА.Введённые ранее ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Калуги. Работа аэропортов Геленджика и Волгограда пока остаётся ограниченной.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

