Прокси-конфликты и экономическое давление: Павлив о будущей войне между Россией и Европой - 03.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250903/proksi-konflikty-i-ekonomicheskoe-davlenie-pavliv-o-buduschey-voyne-mezhdu-rossiey-i-evropoy-1068102807.html
Прокси-конфликты и экономическое давление: Павлив о будущей войне между Россией и Европой
Прокси-конфликты и экономическое давление: Павлив о будущей войне между Россией и Европой - 03.09.2025 Украина.ру
Прокси-конфликты и экономическое давление: Павлив о будущей войне между Россией и Европой
Политический эксперт, историк Михаил Павлив на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, как Европа собирается воевать с Россией и почему давление на экономику будет основным
2025-09-03T14:07
2025-09-03T14:07
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068102683_0:348:720:753_1920x0_80_0_0_979c2fceb46957876683554f89c9d5a8.jpg
россия
европа
аляска
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/03/1068102683_0:280:720:820_1920x0_80_0_0_7979a00c27dc1e42c0e98a7714d4af54.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, европа, аляска, михаил павлив
Видео, Россия, Европа, Аляска, Михаил Павлив

Прокси-конфликты и экономическое давление: Павлив о будущей войне между Россией и Европой

14:07 03.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политический эксперт, историк Михаил Павлив на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, как Европа собирается воевать с Россией и почему давление на экономику будет основным
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Михаил ПавливРоссияЕвропаАляска
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:54"Сила Сибири-2" перевернет мировой рынок СПГ "с ног на голову" — Bloomberg
14:52Киев просит поезда: удары РФ по ж/д инфраструктуре достигли критического масштаба
14:37Порошенко* хотел организовать прощание с Парубием на Майдане, но родственники отказались
14:27Двойные стандарты ЕС: почему украинскую девушку в Германии защищают только Маск и АдГ
14:17Путин встретился с президентом Вьетнама в Пекине
14:07Прокси-конфликты и экономическое давление: Павлив о будущей войне между Россией и Европой
14:00"Циничный цирк": Мосийчук* не верит в версию власти об "убийце Парубия"
13:43Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву - Песков
13:20Польша столкнулась с проблемой депортации иностранцев - СМИ
13:17Порошенко* хочет запретить Telegram, у Украины сложности с газом — главное на 13:00 3 сентября
13:09В Купянске Харьковской области подняты российские флаги
12:55Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Конго в Пекине
12:44Из-за убийства Парубия: Порошенко* призвал запретить Телеграм на Украине
12:36В Днепропетровске люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света и воды - видео
12:35Зеленский ликвидирует каноническое православие на Украине. Кому это выгодно
12:34Одесса встречает День города в оккупации, радуясь убийству Парубия
12:31В результате обстрелов ВСУ ранены два мирных жителя: Сальдо сообщил о последствиях обстрела ВСУ
12:12ВСУ обстреляли освобожденные ВС РФ харьковские села, повреждены дома
12:06В Екатеринбурге задержан участник запрещенной террористической организации РДК*
12:01Явление Януковича народу и "освободительная война"
Лента новостейМолния