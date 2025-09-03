Прокси-конфликты и экономическое давление: Павлив о будущей войне между Россией и Европой

Политический эксперт, историк Михаил Павлив на пресс-конференции "От Аляски до Вашингтона и далее. Перспективы мира между Россией и Украиной" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье" объяснил, как Европа собирается воевать с Россией и почему давление на экономику будет основным