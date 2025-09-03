Про Украину говорили в кулуарах: Заклязьминская о встрече Путина и Си на саммите ШОС
Кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в эфире Украина.ру рассказала о важности и значении расширенного саммита ШОС в Тяньцзине, а также проанализировала реакцию Запада и вектор глобального экономического движения США:
00:33 - Оценка саммита ШОС в Тяньцзине;
05:02 - Инициатива Си Цзиньпина по глобальному управлению;
07:44 - О сплочении незападных институтов;
10:18 - Вероятность вступления США в состав ШОС;
11:24 – О теме украинского конфликта на полях саммита;
12:38 - Торговая война или торговля?
15:23 - Безвизовый режим с Китаем.
ТГ-канал Екатерины Заклязьминской: https://t.me/china_with_ekaterina
14:54"Сила Сибири-2" перевернет мировой рынок СПГ "с ног на голову" — BloombergПланы масштабного расширения поставок российского природного газа в Китай, включая проект "Сила Сибири — 2", могут кардинально изменить глобальный рынок энергоресурсов и подорвать амбиции США по доминированию в секторе сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков
