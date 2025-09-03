https://ukraina.ru/20250903/pro-ukrainu-govorili-v-kuluarakh-zaklyazminskaya-o-vstreche-putina-i-si-na-sammite-shos---1068105738.html

Про Украину говорили в кулуарах: Заклязьминская о встрече Путина и Си на саммите ШОС

Про Украину говорили в кулуарах: Заклязьминская о встрече Путина и Си на саммите ШОС

Кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук... Украина.ру, 03.09.2025

Кандидат экономических наук, руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии Российской академии наук Екатерина Заклязьминская в эфире Украина.ру рассказала о важности и значении расширенного саммита ШОС в Тяньцзине, а также проанализировала реакцию Запада и вектор глобального экономического движения США: 00:33 - Оценка саммита ШОС в Тяньцзине; 05:02 - Инициатива Си Цзиньпина по глобальному управлению; 07:44 - О сплочении незападных институтов; 10:18 - Вероятность вступления США в состав ШОС; 11:24 – О теме украинского конфликта на полях саммита; 12:38 - Торговая война или торговля? 15:23 - Безвизовый режим с Китаем. ТГ-канал Екатерины Заклязьминской: https://t.me/china_with_ekaterina

видео, сша, украина, запад, владимир путин, си цзиньпин, шос