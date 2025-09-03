https://ukraina.ru/20250903/ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-vozdushnykh-sudov-snyaty-v-aeroportu-kalugi-1068071939.html

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, в ночь на 3 сентября сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ранее были введены в аэропортах Калуги (Грабцево), Геленджика и Волгограда.Работа аэропортов Геленджика и Волгограда пока остаётся ограниченной.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

