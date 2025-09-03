https://ukraina.ru/20250903/ekspert-indiytsev-malo-interesuet-konflikt-na-ukraine--mnogie-dazhe-ne-znayut-o-suschestvovanii-etoy-1068029739.html

Эксперт: Индийцев мало интересует конфликт на Украине — многие даже не знают о существовании этой страны

Эксперт: Индийцев мало интересует конфликт на Украине — многие даже не знают о существовании этой страны - 03.09.2025 Украина.ру

Эксперт: Индийцев мало интересует конфликт на Украине — многие даже не знают о существовании этой страны

Конфликт на Украине воспринимается в Индии как далекий и малопонятный — многие граждане страны даже не знают о существовании Украины как независимого государства, полагая что Советский Союз просто сменил название

2025-09-03T06:00

2025-09-03T06:00

2025-09-03T06:00

новости

украина

индия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068057361_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_23d7ea5439bc6e010f6dd00981c56818.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.Эксперт отметил, что основную часть индийского населения эта тема мало беспокоит, хотя некоторое время назад был кратковременный скандал с индийскими гражданами в рядах российской армии. Однако этот инцидент быстро забылся и больше никого не интересует."Я сам встречал людей, которые даже не знали, что Украина – это отдельная страна. Они считали, что Советский Союз просто сменил название и что ничего не поменялось", — рассказал Куприянов.Специалист по Индоокеанскому региону подчеркнул, что для обычных индийцев украинский конфликт остается чем-то очень далеким и не вызывающим особого интереса."То есть основную часть индийского населения это мало беспокоит", — резюмировал он.Полный текст интервью Алексея Куприянова: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250902/energeticheskie-voyny--indiya-ignoriruet-ssha-kitay-khochet-bolshe-gaza-iz-rossii-1068014486.html

украина

индия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, индия, россия