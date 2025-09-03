https://ukraina.ru/20250903/borba-za-antiosmanskiy-soyuz-kak-ekaterina-i-ispravlyala-oshibku-muzha-i-gotovila-zavoevanie-1067536574.html

Борьба за антиосманский союз. Как Екатерина I исправляла ошибку мужа и готовила завоевание Новороссии

Борьба за антиосманский союз. Как Екатерина I исправляла ошибку мужа и готовила завоевание Новороссии

Принято считать, что в двухлетнее правление Екатерины I никаких судьбоносных событий в Российской империи не происходило. Тем не менее именно этой царицей был одобрен и 3 сентября 1727 года ратифицирован союзный договор с Австрией. После резкого охлаждения при Петре I русско-австрийских отношений они вновь становились союзническими

история

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/02/1068055085_0:0:1116:629_1920x0_80_0_0_ba6ab8a3ae1c218f5b93e6d89244c60c.jpg

Во многом благодаря этому альянсу в войну 1735-39 годов Россия вернула себе выход к Азовскому морю и завоевала земли на Правобережье Днепра, где возникла первая столица Новороссии – Елисаветград.Держава Габсбургов и Государство Российское стремились к сотрудничеству ещё с XV века. Воспринявшие в качестве государственного символа римско-византийского двуглавого орла они являлись объективными союзниками в противостоянии Османской империи и Польско-Литовской унии. Однако первый реальный русско-австрийский альянс возник только в 1686 году с присоединением Москвы к антитурецкой Священной лиге.Крымские походы Василия Голицына отвлекали Крымское ханство от участия в боевых действиях против Австрии. Габсбурги же очень поспособствовали официальному признанию Польшей за Россией Смоленска, Киева, Запорожья и Левобережной Малороссии. Да и во время взятия русскими войсками в 1696 году Азова Россия и Австрия ещё были объединены Священной лигой.Затем по мере переключения внимания Петра I на Балтику интерес к Австрии в Москве стал затухать. Негативно на двусторонние отношения повлиял запрет русского царя своим купцам использовать для торговли "Бреславский" тракт в Силезию. В Вене не осталась без внимания поддержка Россией венгерских повстанцев во главе с Ежефом Ракоци.Поставлять товары через австрийскую Силезию Пётр I запретил в целях развития русской торговли на Балтийском море. В 1717 году импульсивный царь заключил направленный против Австрии союз с Францией и Голландией, который, как полагает кандидат исторических наук Сергей Нелипович, вскоре утратил всякое значение.Затем последовала череда взаимных дипломатических демаршей. Россия и Австрия выслали послов друг друга, между двумя монархическими дворами прекратилась официальная переписка. В начале 1719 года в Вене был учреждён союз Австрии, Англии и Саксонии. За помощь в принуждении России к миру со Швецией коалиция собиралась вознаградить Польшу Киевом и Смоленском.Планировалось даже вторжение в Россию. Особую активность в его организации проявлял Лондон. Основная же нагрузка в проведении военной экспедиции возлагалась на австрийскую армию.Однако против войны с Россией выступил прославленный полководец и лидер русофильской партии при дворе императора Евгений Савойский. Войны с недавним союзником не желал и Пётр I. Весной 1720 года в Вену с дипломатической миссией прибыл камергер и генерал-майор Павел Ягужинский.Царский посланник предложил проект оборонительного военно-политического союза. Предлагалось наладить сотрудничество послов России и Австрии при европейских дворах, взаимно гарантировать друг другу военную помощь силами вспомогательных армейских корпусов в случае внешней агрессии.Сближению двух держав способствовало заключение Ништадтского мира 1721 года. Североевропейские государства в большинстве своём были против российского присутствия на Балтике, а потому не признавали русско-шведских договорённостей. В изоляции тогда оказалась и Австрия. Морские державы всячески препятствовали торговле имперцев в Индии и Китае. Дальше всех пошли англичане, применив против судов австрийской Остендской компании своих "королевских" пиратов.Кроме того, обострились противоречия католиков и протестантов в Священной Римской империи. Возглавлявший её австрийский монарх Карл VI покровительствовал папистам. Между тем Англия и Пруссия были на стороне лютеран.Однако заключить союзный договор со своим австрийским коллегой император Пётр I не успел. В последние годы его жизни, несмотря на заметное потепление, взаимодействие двух держав продолжало страдать из-за продолжающейся блокады торгового пути из России в Силезию. С подозрением Габсбурги относились к попыткам российско-французского сближения, стремлению Петербурга нормализовать отношения с Лондоном. Наконец, Карл VI не спешил признавать императорский титул Петра Алексеевича.О кончине российского монарха в Вене стало известно 20 февраля 1725 года. Австрийский император несмотря на неприёмный день (воскресенье) дал аудиенцию русскому послу Людовику Ланчинскому, заявив о дальнейшем признании его полномочий, не дожидаясь верительных грамот.Это было оправданное решение, так как в год смерти Петра I перед Россией и Австрией встали новые внешнеполитические вызовы. Османская империя захватила Багдад и Тебриз и развернула наступление на персидскую столицу Исфахан. Усиление Турции грозило новой волной экспансии против её северных соседей.В Европе официально оформился Ганноверский союз. Вошедшие в него Англия, Ганновер, Франция и Пруссия имели сложные отношения с Австрией. "Не теряя времени начать переговоры с Москвой" – дал указание Карл VI, узнав о новой европейской коалиции.В России также утвердилось понимание безальтернативности альянса с державой Габсбургов. "Цесарь в состоянии, почитай, всех иных держав от наступления на Россию удержать" – говорилось в аналитической записке вице-канцлера Андрея Остермана, составленной весной 1725 года.Проект нового союзного договора был выработан в Вене, где в декабре 1725 года после серии предварительных консультаций прошла конференция полномочных представителей сторон. Австрийскую делегацию на ней возглавлял принц Евгений Савойский, российские же интересы было доверено представлять послу Ланчинскому.Затем выработанный документ был рассмотрен Верховным Тайным советом в Петербурге. Императрица повелела каждому его члену подать своё отдельное мнение по проекту трактата. Для решения спорных вопросов Екатерина I поручила вице-канцлеру Остерману провести конференцию с австрийским послом Амадеусом де Бюсси-Работеном. Последняя проходила в российской столице в мае-июне 1726 года.В итоге 6 августа в Вене принц Евгений и Ланчинский, наделённые полномочиями своих монархов, подписали союзный трактат. В контексте начавшейся через девять лет русско-турецкой войны в Причерноморье было особенно важно взаимное обязательство не просто оказывать помощь союзнику против агрессора вспомогательными войсками, но и объявлением войны: "наступательную войну объявить и против оного с общего согласия оружием выступать..."В 1730 году, когда во главе России была уже императрица Анна Иоанновна вице-канцлер Остерман так наставлял российского посла в Константинополе Ивана Неплюева:"Где бы турки к провинностям вид показали, с турскими министрами можешь поступать посмелее, ибо... мы с Цесарским Величеством находимся в союзе и в случае войны от Порты друг другу вспомогать обязаны".По пути, протоптанном своей предшественницей и тёзкой, двигалась и Екатерина II, когда в начале 1780-х годов создавала породивший знаменитый "Греческий проект" союз с австрийским императором Иосифом II.

Игорь Иваненко

