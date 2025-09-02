Застрявший в стене снаряд, эвакуация: ПВО за ночь расправилась с 13 украинскими беспилотниками - 02.09.2025 Украина.ру
Застрявший в стене снаряд, эвакуация: ПВО за ночь расправилась с 13 украинскими беспилотниками
Застрявший в стене снаряд, эвакуация: ПВО за ночь расправилась с 13 украинскими беспилотниками
Застрявший в стене снаряд, эвакуация: ПВО за ночь расправилась с 13 украинскими беспилотниками
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 13 украинских беспилотников, причем все над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ, передает 2 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-02T07:40
2025-09-02T07:38
новости
ростов-на-дону
ростовская область
россия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в ночь на вторник сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону.По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города.Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей поврежденных многоквартирных домов разместят в организованном на базе местной школы пункте временного размещения.В связи с этим, 2 сентября прием детей для обучения в школе №115 проводиться не будет. Подчеркивается, что обучение будет проводиться в дистанционном формате, а занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей.Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома. Сам неразорвавшийся снаряд, застрявший в стене, сапёры вынесли за пределы здания.Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
ростов-на-дону
ростовская область
россия
Новости
новости, ростов-на-дону, ростовская область, россия
Новости, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия

Застрявший в стене снаряд, эвакуация: ПВО за ночь расправилась с 13 украинскими беспилотниками

07:40 02.09.2025
 
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 13 украинских беспилотников, причем все над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ, передает 2 сентября телеграм-канал Украина.ру
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в ночь на вторник сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону.
По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города.
Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей поврежденных многоквартирных домов разместят в организованном на базе местной школы пункте временного размещения.
В связи с этим, 2 сентября прием детей для обучения в школе №115 проводиться не будет. Подчеркивается, что обучение будет проводиться в дистанционном формате, а занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей.
Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома. Сам неразорвавшийся снаряд, застрявший в стене, сапёры вынесли за пределы здания.
Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
НовостиРостов-на-ДонуРостовская областьРоссия
 
