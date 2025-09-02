https://ukraina.ru/20250902/zastryavshiy-v-stene-snaryad-evakuatsiya-pvo-za-noch-raspravilas-s-13-ukrainskimi-bespilotnikami-1068023477.html
Застрявший в стене снаряд, эвакуация: ПВО за ночь расправилась с 13 украинскими беспилотниками
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 13 украинских беспилотников, причем все над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ, передает 2 сентября телеграм-канал Украина.ру
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в ночь на вторник сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону.По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города.Позже глава города Александр Скрябин сообщил, что жителей поврежденных многоквартирных домов разместят в организованном на базе местной школы пункте временного размещения.В связи с этим, 2 сентября прием детей для обучения в школе №115 проводиться не будет. Подчеркивается, что обучение будет проводиться в дистанционном формате, а занятия в очной форме возобновятся после завершения необходимых мероприятий в пострадавшем доме и возвращения эвакуированных жителей.Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводится эвакуация 320 жителей дома. Сам неразорвавшийся снаряд, застрявший в стене, сапёры вынесли за пределы здания.Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. Врио губернатора отметил, что серьезного вреда здоровью никто из них не получил.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.