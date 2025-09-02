ВСУ несут большие потери из-за критической нехватки РЭБ и артиллерии - 02.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250902/vsu-nesut-bolshie-poteri-iz-za-kriticheskoy-nekhvatki-reb-i-artillerii-1068022118.html
ВСУ несут большие потери из-за критической нехватки РЭБ и артиллерии
ВСУ несут большие потери из-за критической нехватки РЭБ и артиллерии - 02.09.2025 Украина.ру
ВСУ несут большие потери из-за критической нехватки РЭБ и артиллерии
Киевский режим не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что приводит к значительным потерям украинской пехоты в Донбассе. Об этом в ночь на 2 сентября сообщает РИА Новости
2025-09-02T04:15
2025-09-02T04:20
украина.ру
новости
вооруженные силы украины
донбасс
россия
вс рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058512823_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_a26c78d8191fba71a4c256ded4d637a1.jpg
"Зона боевых действий расширилась до 30 километров по фронту, однако украинские войска не имеют достаточного количества соответствующих систем для эффективного противодействия. Украинские солдаты признают, что в условиях ограниченных ресурсов тяжело отражать постоянные атаки и поэтому они несут большие потери", — рассказал собеседник агентства в российских силовых структурах.По его словам, военнослужащие ВСУ в качестве примера описывают ситуацию на передовой в одном из подразделений, где из шести человек группы за ночь один боец погиб, двое получили ранения, ещё двое были контужены."Нас всю ночь держали под огнём — с восьми вечера до пяти утра, без возможности даже подняться или продвинуться вперёд", — приводит собеседник агентства слова одного из солдат ВСУ.По данным Минобороны РФ потери ВСУ в результате действий российских группировок войск только за прошлые сутки составили порядка 1 245 военных.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
донбасс
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058512823_271:0:1274:752_1920x0_80_0_0_b21312ef5a5272271807bf0df584189c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, вооруженные силы украины, донбасс, россия, вс рф, потери всу
Украина.ру, Новости, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Россия, ВС РФ, потери ВСУ

ВСУ несут большие потери из-за критической нехватки РЭБ и артиллерии

04:15 02.09.2025 (обновлено: 04:20 02.09.2025)
 
© Украина.руКоллаж: неудачи ВСУ
Коллаж: неудачи ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что приводит к значительным потерям украинской пехоты в Донбассе. Об этом в ночь на 2 сентября сообщает РИА Новости
"Зона боевых действий расширилась до 30 километров по фронту, однако украинские войска не имеют достаточного количества соответствующих систем для эффективного противодействия. Украинские солдаты признают, что в условиях ограниченных ресурсов тяжело отражать постоянные атаки и поэтому они несут большие потери", — рассказал собеседник агентства в российских силовых структурах.
По его словам, военнослужащие ВСУ в качестве примера описывают ситуацию на передовой в одном из подразделений, где из шести человек группы за ночь один боец погиб, двое получили ранения, ещё двое были контужены.
"Нас всю ночь держали под огнём — с восьми вечера до пяти утра, без возможности даже подняться или продвинуться вперёд", — приводит собеседник агентства слова одного из солдат ВСУ.
По данным Минобороны РФ потери ВСУ в результате действий российских группировок войск только за прошлые сутки составили порядка 1 245 военных.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиВооруженные силы УкраиныДонбассРоссияВС РФпотери ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Победа России, мировая война или переговоры вопреки Зеленскому: Михеев назвал три пути для Украины
04:45Храпач объяснил, почему военный интернет "Пересвет" — ключевой элемент для победы в современной войне
04:15ВСУ несут большие потери из-за критической нехватки РЭБ и артиллерии
04:15Из-за консолидированной позиции Европы: Ищенко раскрыл, почему Зеленский не боится Орбана и Трампа
03:52Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года, 57 — в качестве туристов
03:26Жителей повреждённых из-за атаки домов в Ростове-на-Дону разместят в ПВР
03:13Двигатель для МБР "Хвасон-19" и ракеты нового поколения "Хвасон-20" создали в КНДР
02:38ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка на 2:30
01:51Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь
01:25ПВО работает над Таганрогом и Ростовом-на-Дону. Сводка угроз БПЛА по регионам России на 1:20
00:59Дроноводы из "Рубикона" могут брать населённые пункты почти без личного состава — инструктор ВСУ
00:27Обзор событий 1 сентября
00:14США столкнулись с кризисом поставок тротила на фоне украинского конфликта
23:58Российские Вооруженные Силы готовятся к ударам по энергетической инфраструктуре Украины
23:51Лондон поставил Киеву 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи дронов за 50 дней
23:50Фронтовая сводка за 1 сентября: российские войска развивают наступление на всех направлениях
23:22Российские войска укрепляют позиции на Лиманском направлении: под контроль взято 30% Шандриголово
23:20Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Пекин. Главные новости к 23:20
23:11Греция отказалась предоставлять военные гарантии безопасности Киеву
22:36В Госдуме сообщили об освобождении юго-востока Украины как цели СВО
Лента новостейМолния