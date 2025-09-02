https://ukraina.ru/20250902/vsu-nesut-bolshie-poteri-iz-za-kriticheskoy-nekhvatki-reb-i-artillerii-1068022118.html

ВСУ несут большие потери из-за критической нехватки РЭБ и артиллерии

Киевский режим не в состоянии обеспечить подразделения ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дальнобойной артиллерией, что приводит к значительным потерям украинской пехоты в Донбассе. Об этом в ночь на 2 сентября сообщает РИА Новости

"Зона боевых действий расширилась до 30 километров по фронту, однако украинские войска не имеют достаточного количества соответствующих систем для эффективного противодействия. Украинские солдаты признают, что в условиях ограниченных ресурсов тяжело отражать постоянные атаки и поэтому они несут большие потери", — рассказал собеседник агентства в российских силовых структурах.По его словам, военнослужащие ВСУ в качестве примера описывают ситуацию на передовой в одном из подразделений, где из шести человек группы за ночь один боец погиб, двое получили ранения, ещё двое были контужены."Нас всю ночь держали под огнём — с восьми вечера до пяти утра, без возможности даже подняться или продвинуться вперёд", — приводит собеседник агентства слова одного из солдат ВСУ.По данным Минобороны РФ потери ВСУ в результате действий российских группировок войск только за прошлые сутки составили порядка 1 245 военных.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

