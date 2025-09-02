https://ukraina.ru/20250902/verkhnie-etazhi-dvukh-domov-goryat-v-rostove-na-donu-iz-za-ataki-rabotaet-pvo--slyusar-1068020437.html

Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь

Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь

ПВО работает в Ростове-на-Дону, в результате атаки украинских БПЛА загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь в ночь на 2 сентября сообщает в своём телеграм-канале

"В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы", — написал глава региона.По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется.Ранее местные ТГ-каналы сообщали, что ПВО отражает атаку дронов ВСУ на Таганрог и Ростов-на-Дону. В пригородах было слышно в общей сложности от 5 до 8 взрывов, были видны вспышки в небе.В Ростовской области объявлена тревога по БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

