Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь - 02.09.2025
https://ukraina.ru/20250902/verkhnie-etazhi-dvukh-domov-goryat-v-rostove-na-donu-iz-za-ataki-rabotaet-pvo--slyusar-1068020437.html
Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь
Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь - 02.09.2025 Украина.ру
Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь
ПВО работает в Ростове-на-Дону, в результате атаки украинских БПЛА загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь в ночь на 2 сентября сообщает в своём телеграм-канале
2025-09-02T01:51
2025-09-02T01:54
украина.ру
новости
ростов-на-дону
таганрог
бпла
всу
пво
"В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы", — написал глава региона.По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется.Ранее местные ТГ-каналы сообщали, что ПВО отражает атаку дронов ВСУ на Таганрог и Ростов-на-Дону. В пригородах было слышно в общей сложности от 5 до 8 взрывов, были видны вспышки в небе.В Ростовской области объявлена тревога по БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
ростов-на-дону
таганрог
Украина.ру
украина.ру, новости, ростов-на-дону, таганрог, бпла, всу, пво
Украина.ру, Новости, Ростов-на-Дону, Таганрог, БПЛА, ВСУ, ПВО

Верхние этажи двух домов горят в Ростове-на-Дону из-за атаки, работает ПВО — Слюсарь

01:51 02.09.2025 (обновлено: 01:54 02.09.2025)
 
ПВО работает в Ростове-на-Дону, в результате атаки украинских БПЛА загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь в ночь на 2 сентября сообщает в своём телеграм-канале
"В Ростове работают силы ПВО. В результате атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов на улице Ткачева и Еременко. На место выехали оперативно-спасательные службы", написал глава региона.
По предварительным данным, пострадавших нет, информация уточняется.
Ранее местные ТГ-каналы сообщали, что ПВО отражает атаку дронов ВСУ на Таганрог и Ростов-на-Дону. В пригородах было слышно в общей сложности от 5 до 8 взрывов, были видны вспышки в небе.
В Ростовской области объявлена тревога по БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
