Украину обсуждают на саммите ШОС, ВС РФ идут к Запорожью: главное на вечер 1 сентября

Украину обсуждают на саммите ШОС, ВС РФ идут к Запорожью: главное на вечер 1 сентября

Тема Украины обсуждалась на встрече глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Китае, украинские силовики не знают, кто "заказал" Парубия, ВС РФ нарастили применения авиабомб и продвигаются к Запорожью

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1068000007_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_0facf413b5c006fe611784bd9f125645.jpg.webp

Тема Украины на саммите Шанхайской организации сотрудничестваВ ходе саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине президент России Владимир Путин заявил, что российско-украинский конфликт стал возможен не из-за "нападения России на Украину", а из-за спровоцированного и поддержанного Западом государственного переворота в Киеве.Глава государства также отметил, что второй, не менее важной причиной военного конфликта стали регулярные попытки западных стран "втянуть Украину в НАТО". В ходе своего выступления президент России также отметил, что евроцентричная и евроатлантическая модели мирового устройства уже являются "отжившими" и заявил, что мир нуждается в альтернативной системе, которая должна прийти предыдущим моделям на смену и которая будет учитывать интересы максимального большего количества государств. В подтверждение слов Путина выступил и бывший президент Украины Виктор Янукович, который впервые за долгое время сделал официальное заявление. По слова экс-президента Украины, он всегда поддерживал курс на интеграцию Украины с Евросоюзом, однако категорически выступал против её вступления в НАТО.Путин также заявил, что Россия ценит усилия Индии, Китая и других партнеров России по ШОС за усилия по урегулированию украинского кризиса.Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что тема украинского кризиса обсуждалась в кулуарах саммита ШОС Путиным с главами государств-партнеров. В частности, по словам Ушакова, предметом обсуждения были и договоренности, которых достигли лидеры России и США во время встречи двух президентов в Анкоридже на Аляске. Ушаков также сообщил, что в ходе встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом было достигнуто "много взаимных пониманий" между США и Россией. При этом помощник президента подчеркнул, что никакой договоренности между Путиным и Трампом о встрече президента РФ с Владимиром Зеленским или о трехсторонних переговорах не было. Об основных итогах саммита государств ШОС в Китае читайте в материале Виктора Пироженко "Вместо танго - балет высокой политики. ШОС как модель более справедливого мирового устройства" на сайте Украина.ру СБУ не может найти "русский след" в убийстве ПарубияВ украинских СМИ распространяется версия, согласно которой гражданин Украины, который был задержан по подозрению в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия во Львове, мог находится "под влиянием спецслужб России" - подобную версию распространяют "5 канал", связанный с Петром Порошенко*, и львовский паблик "Высокий замок". По версии, распространяемой в этих СМИ, мужчину якобы шантажировали информацией о месте захоронения тела его сына, погибшего на фронте - и требовали "убить любого известного украинского политика". Подозреваемый якобы выбрал именно Парубия, поскольку знал, где тот живет - а оружие получил от российских спецслужб. В распространяемой версии также говорится, что покушение готовилось в течение года и было тщательно продумано - так, задержанный якобы при отходе использовал целых три автомобиля, и задержать его удалось только в Хмельницкой области.Тем не менее, подобную версию не разделяет Служба безопасности Украины - глава Львовского управления СБУ Вадим Онищенко заявил, что ведомство на текущий момент "не нашло доказательств причастности России" к убийству Парубия. Он подчеркнул, что данная версия "отрабатывается", однако доказательной базы нет. В свою очередь, глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил, что в покушении на бывшего спикера Верховной Рады все же присутствует "русский след". О потенциальных заказчиках ликвидации Андрея Парубия изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель Николай Дульский. Что происходит на фронтеШтурмовые отряды ВС РФ значительно продвинулись в Запорожской области в районе Новоданиловки - об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Кроме того, по информации обозревателя, подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ также серьёзно продвинулись в сторону Днепропетровской и Запорожской областей после взятия поселка Камышеваха. Подразделения группировки войск "Центр" расширили зону уверенного контроля в Красноармейске (Покровске) - об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. По информации военкора, российская армия ведет бои в районе Константино-Еленовского храма в квартале улиц Лизы Чайкиной и Торговой, а также возле автостанции "Рынок". Всего за август 2025 года ВС РФ освободили 532 квадратных километров территорий Украины и России - об этом сообщает российский картографический ресурс "DIVGEN".Также по сообщению министерства обороны Украины, ВС РФ в августе существенно нарастили удары корректируемыми авиабомбами по объектам ВСУ - по подсчетам украинского военного ведомства, по Украине за август было применено 4390 авиабомб по сравнению с 3786 в июле. * является членом объединения, признанного в РФ экстремистскимОб основных итогах минувшей недели на фронтах СВО читайте в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Ренессанс пехотного боя и исчезновение "тумана войны" на сайте Украина.ру

