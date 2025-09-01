https://ukraina.ru/20250901/stanut-li-ukraintsy-otdelnoy-natsiey-ischenko-o-sozdanii-identichnosti-cherez-oskorbleniya-i-rusofobiyu---1067971368.html

Станут ли украинцы отдельной нацией? Ищенко о создании идентичности через оскорбления и русофобию

Мы часто слышали, как некоторые украинцы пренебрежительно называют россиян "финно-уграми". При этом Финляндия и Венгрия — страны ЕС. Получается, так они... Украина.ру, 01.09.2025

2025-09-01T09:19

Мы часто слышали, как некоторые украинцы пренебрежительно называют россиян "финно-уграми". При этом Финляндия и Венгрия — страны ЕС. Получается, так они пытаются унизить народы Европы, но почему-то по этому поводу мы никогда не слышали возмущений от представителей Евросоюза, хотя любые оскорбления по национальному признаку жёстко пресекаются в этих странах. Почему на Украине позволяют себе такие высказывания? И почему мы никогда не видим никакой реакции на них со стороны ЕС? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

