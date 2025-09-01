Станут ли украинцы отдельной нацией? Ищенко о создании идентичности через оскорбления и русофобию - 01.09.2025 Украина.ру
Станут ли украинцы отдельной нацией? Ищенко о создании идентичности через оскорбления и русофобию
Станут ли украинцы отдельной нацией? Ищенко о создании идентичности через оскорбления и русофобию
Станут ли украинцы отдельной нацией? Ищенко о создании идентичности через оскорбления и русофобию
Мы часто слышали, как некоторые украинцы пренебрежительно называют россиян "финно-уграми". При этом Финляндия и Венгрия — страны ЕС. Получается, так они... Украина.ру, 01.09.2025
2025-09-01T09:19
2025-09-01T09:19
видео
украина
финляндия
венгрия
ростислав ищенко
ес
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067971248_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0141fb309b23a1bc5cfea35b4aa68a7e.jpg
Мы часто слышали, как некоторые украинцы пренебрежительно называют россиян "финно-уграми". При этом Финляндия и Венгрия — страны ЕС. Получается, так они пытаются унизить народы Европы, но почему-то по этому поводу мы никогда не слышали возмущений от представителей Евросоюза, хотя любые оскорбления по национальному признаку жёстко пресекаются в этих странах. Почему на Украине позволяют себе такие высказывания? И почему мы никогда не видим никакой реакции на них со стороны ЕС? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
украина
финляндия
венгрия
видео, украина, финляндия, венгрия, ростислав ищенко, ес
Видео, Украина, Финляндия, Венгрия, Ростислав Ищенко, ЕС

Станут ли украинцы отдельной нацией? Ищенко о создании идентичности через оскорбления и русофобию

09:19 01.09.2025
 
Мы часто слышали, как некоторые украинцы пренебрежительно называют россиян "финно-уграми". При этом Финляндия и Венгрия — страны ЕС. Получается, так они пытаются унизить народы Европы, но почему-то по этому поводу мы никогда не слышали возмущений от представителей Евросоюза, хотя любые оскорбления по национальному признаку жёстко пресекаются в этих странах.
Почему на Украине позволяют себе такие высказывания? И почему мы никогда не видим никакой реакции на них со стороны ЕС?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
08:09
Главное за ночь 1 сентября
Лента новостейМолния