ПВО за ночь уничтожила 50 украинских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили 50 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 1 сентября телеграм-канал Украина.ру
Из них 12 сбито над территорией Белгородской области, четыре – над Саратовской, по три БПЛА над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан, два над Краснодарским краем, 16 над акваторией Черного моря и семь – над акваторией Азовского моря.
Ночью в оперштабе Кубани информировали о пожаре на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА.
На месте работали оперативные и специальные службы. В результате пожар на площади 80 квадратных метров потушили, никто не пострадал.
До этого ночью обломки БПЛА упали в Северском районе Краснодарского края.
"В поселке городского типа Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника загорелась трава. Пострадавших нет, на местах работают специальные и экстренные службы", - указывали в телеграм-канале оперштаба.
