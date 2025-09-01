https://ukraina.ru/20250901/pvo-za-noch-unichtozhila-50-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1067969017.html

ПВО за ночь уничтожила 50 украинских дронов над Россией

ПВО за ночь уничтожила 50 украинских дронов над Россией - 01.09.2025 Украина.ру

ПВО за ночь уничтожила 50 украинских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за ночь уничтожили 50 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает 1 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-01T07:30

2025-09-01T07:30

2025-09-01T07:30

новости

россия

краснодарский край

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 12 сбито над территорией Белгородской области, четыре – над Саратовской, по три БПЛА над Самарской, Оренбургской областями и Республикой Татарстан, два над Краснодарским краем, 16 над акваторией Черного моря и семь – над акваторией Азовского моря.Ночью в оперштабе Кубани информировали о пожаре на трансформаторной подстанции в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА.На месте работали оперативные и специальные службы. В результате пожар на площади 80 квадратных метров потушили, никто не пострадал.До этого ночью обломки БПЛА упали в Северском районе Краснодарского края.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, краснодарский край, белгородская область