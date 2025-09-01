https://ukraina.ru/20250901/opasnost-ataki-bpla-po-regionam-rossii-svodka-na-000-1067961580.html
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 - 01.09.2025 Украина.ру
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 1 сентября, составленная по данным официальных источников и мониторинговых каналов.
2025-09-01T00:06
2025-09-01T00:06
2025-09-01T00:06
новости
украина.ру
россия
краснодарский край
курская область
запорожская область
воронежская область
херсонская область
ростовская область
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена в Краснодарском крае, Запорожской, Воронежской, Херсонской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Белгородской, Курской областях, в Крыму, ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Пензенской и Тамбовской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
курская область
запорожская область
воронежская область
херсонская область
ростовская область
волгоградская область
брянская область
орловская область
белгородская область
крым
днр
лнр
пенза
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_296:0:1256:720_1920x0_80_0_0_eb93476406c1641a993071761d34ce8c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, россия, краснодарский край, курская область, запорожская область, воронежская область, херсонская область, ростовская область, волгоградская область, брянская область, орловская область, белгородская область, крым, днр, лнр, пенза, бпла, всу, угроза
Новости, Украина.ру, Россия, краснодарский край, Курская область, Запорожская область, Воронежская область, Херсонская область, Ростовская область, Волгоградская область, Брянская область, Орловская область, Белгородская область, Крым, ДНР, ЛНР, Пенза, БПЛА, ВСУ, угроза
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 1 сентября, составленная по данным официальных источников и мониторинговых каналов.
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена в Краснодарском крае, Запорожской, Воронежской, Херсонской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Белгородской, Курской областях, в Крыму, ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Пензенской и Тамбовской областях.
Следите за новостями на сайте Украина.ру
.