https://ukraina.ru/20250901/opasnost-ataki-bpla-po-regionam-rossii-svodka-na-000-1067961580.html

Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00

Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 - 01.09.2025 Украина.ру

Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00

Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 1 сентября, составленная по данным официальных источников и мониторинговых каналов.

2025-09-01T00:06

2025-09-01T00:06

2025-09-01T00:06

новости

украина.ру

россия

краснодарский край

курская область

запорожская область

воронежская область

херсонская область

ростовская область

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена в Краснодарском крае, Запорожской, Воронежской, Херсонской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Белгородской, Курской областях, в Крыму, ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Пензенской и Тамбовской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

краснодарский край

курская область

запорожская область

воронежская область

херсонская область

ростовская область

волгоградская область

брянская область

орловская область

белгородская область

крым

днр

лнр

пенза

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, краснодарский край, курская область, запорожская область, воронежская область, херсонская область, ростовская область, волгоградская область, брянская область, орловская область, белгородская область, крым, днр, лнр, пенза, бпла, всу, угроза