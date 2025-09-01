Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 - 01.09.2025 Украина.ру
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 1 сентября, составленная по данным официальных источников и мониторинговых каналов.
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена в Краснодарском крае, Запорожской, Воронежской, Херсонской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Белгородской, Курской областях, в Крыму, ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Пензенской и Тамбовской областях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
новости, украина.ру, россия, краснодарский край, курская область, запорожская область, воронежская область, херсонская область, ростовская область, волгоградская область, брянская область, орловская область, белгородская область, крым, днр, лнр, пенза, бпла, всу, угроза
Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:00 1 сентября, составленная по данным официальных источников и мониторинговых каналов.
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена в Краснодарском крае, Запорожской, Воронежской, Херсонской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Брянской, Орловской, Белгородской, Курской областях, в Крыму, ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Пензенской и Тамбовской областях.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
