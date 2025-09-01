Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой - 01.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250901/linin-o-prosachivanii-v-dnepropetrovsk-begstve-molodykh-ukraintsev-i-voyne-s-evropoy---1067994824.html
Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой
Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой - 01.09.2025 Украина.ру
Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, как долго Европа... Украина.ру, 01.09.2025
2025-09-01T15:21
2025-09-01T15:21
видео
россия
европа
украина
вооруженные силы украины
ес
вс рф
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067994704_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21633109efb84829624877e2ebf8a290.jpg
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, как долго Европа готова спонсировать ВСУ и к какому году стоит ожидать интервенции ЕС на территорию Украины. Также он рассказал о российской тактике "просачивания" и оценил развитие беспилотных систем в рядах ВС РФ. 00:27 – Поражение украинского разведывательного корабля; 05:14 – Развитие БПЛА в России; 10:43 – Ситуация на Запорожском направлении; 15:13 – Сколько ещё Европа будет спонсировать ВСУ? 16:48 – Интервенция ЕС на территорию Украины; 18:59 – Сколько лет Россия может продолжать СВО? 20:13 – Тактика "просачивания" и её применение ВС РФ. ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin
https://ukraina.ru/20250901/1067992678.html
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067994704_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86620fb838b1b48f1c9bca7a5b592fe2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, европа, украина, вооруженные силы украины, ес, вс рф, наступление вс рф
Видео, Россия, Европа, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, ВС РФ, наступление ВС РФ

Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой

15:21 01.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, как долго Европа готова спонсировать ВСУ и к какому году стоит ожидать интервенции ЕС на территорию Украины. Также он рассказал о российской тактике "просачивания" и оценил развитие беспилотных систем в рядах ВС РФ.
00:27 – Поражение украинского разведывательного корабля;
05:14 – Развитие БПЛА в России;
10:43 – Ситуация на Запорожском направлении;
15:13 – Сколько ещё Европа будет спонсировать ВСУ?
16:48 – Интервенция ЕС на территорию Украины;
18:59 – Сколько лет Россия может продолжать СВО?
20:13 – Тактика "просачивания" и её применение ВС РФ.
ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin
На южно-днепропетровском направлении наши бойцы дожали Камышеваху и продвинулись дальше западнее и северо-западнее, сообщает Анатолий Радов - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
15:18
Российские войска зачистили Камышеваху и продвинулись на южно-днепропетровском направлении Подразделения российской армии завершили зачистку населённого пункта Камышеваха и продолжили наступление в западном и северо-западном направлениях. Об этом 1 сентября сообщил военный обозреватель Анатолий Радов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЕвропаУкраинаВооруженные силы УкраиныЕСВС РФнаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46По версии Киева, "убийца Парубия" действовал под давлением российских спецслужб
15:40Военкор Дмитрий Стешин: Россия готова разрезать на куски оборону ВСУ в Славянске и Краматорске
15:21Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой
15:18Российские войска зачистили Камышеваху и продвинулись на южно-днепропетровском направлении
14:39Экономист Никита Комаров: Главное событие саммита в Китае – создание банка развития ШОС
14:22Закрепление в Русином Яре и бои за Шахово. Обстановка на Дружковском направлении
14:09"Окровавленный обрубок" или "стальной дикобраз". Анпилогов о том, что станет с Украиной после войны
13:53Усиление террора ТЦК, закрытие школ, выдавливание из Польши: что ждёт украинцев в сентябре
13:44СБУ не нашла доказательств причастности РФ к ликвидации Парубия
13:37Алексей Куприянов: В Индии до сих пор не все знают, что Украина – отдельная от России страна
13:16"Подмосковные вечера" в Китае. Неформальный гимн антиглобализма
13:15Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Луганску
13:00Сальдо рассказал о пострадавших из-за атак ВСУ жителях Херсонской области
12:59В Раде заявили, что на Украине стало на 20% меньше первоклашек, чем год назад
12:46Минобороны РФ отчиталось об успехах российской армии
12:30Путин рассказал о стремлении государств сотрудничать с ШОС
12:00Фронтовые успехи и международные встречи. Главное на 12:00
11:50Путин принимает участие во встрече в формате "ШОС плюс" в Китае
11:35Авиация ВКС РФ наносит удары по сосредоточению сил 57-й омбр ВСУ в Волчанске
11:21ВСУ ударили дронами по автомобилям в Белгородской области, ранены люди - Гладков
Лента новостейМолния