Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой

01.09.2025

Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, как долго Европа готова спонсировать ВСУ и к какому году стоит ожидать интервенции ЕС на территорию Украины. Также он рассказал о российской тактике "просачивания" и оценил развитие беспилотных систем в рядах ВС РФ. 00:27 – Поражение украинского разведывательного корабля; 05:14 – Развитие БПЛА в России; 10:43 – Ситуация на Запорожском направлении; 15:13 – Сколько ещё Европа будет спонсировать ВСУ? 16:48 – Интервенция ЕС на территорию Украины; 18:59 – Сколько лет Россия может продолжать СВО? 20:13 – Тактика "просачивания" и её применение ВС РФ. ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin

