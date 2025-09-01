https://ukraina.ru/20250901/linin-o-prosachivanii-v-dnepropetrovsk-begstve-molodykh-ukraintsev-i-voyne-s-evropoy---1067994824.html
Линин о просачивании в Днепропетровск, бегстве молодых украинцев и войне с Европой
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, как долго Европа... Украина.ру, 01.09.2025
видео
россия
европа
украина
вооруженные силы украины
ес
вс рф
наступление вс рф
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067994704_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_21633109efb84829624877e2ebf8a290.jpg
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, как долго Европа готова спонсировать ВСУ и к какому году стоит ожидать интервенции ЕС на территорию Украины. Также он рассказал о российской тактике "просачивания" и оценил развитие беспилотных систем в рядах ВС РФ. 00:27 – Поражение украинского разведывательного корабля; 05:14 – Развитие БПЛА в России; 10:43 – Ситуация на Запорожском направлении; 15:13 – Сколько ещё Европа будет спонсировать ВСУ? 16:48 – Интервенция ЕС на территорию Украины; 18:59 – Сколько лет Россия может продолжать СВО? 20:13 – Тактика "просачивания" и её применение ВС РФ. ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin
россия
европа
украина
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в студии Украина.ру объяснил, как долго Европа готова спонсировать ВСУ и к какому году стоит ожидать интервенции ЕС на территорию Украины. Также он рассказал о российской тактике "просачивания" и оценил развитие беспилотных систем в рядах ВС РФ.
00:27 – Поражение украинского разведывательного корабля;
05:14 – Развитие БПЛА в России;
10:43 – Ситуация на Запорожском направлении;
15:13 – Сколько ещё Европа будет спонсировать ВСУ?
16:48 – Интервенция ЕС на территорию Украины;
18:59 – Сколько лет Россия может продолжать СВО?
20:13 – Тактика "просачивания" и её применение ВС РФ.
ТГ-канал Евгения Линина: https://t.me/evgeniylinin