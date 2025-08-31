https://ukraina.ru/20250831/zelenskiy-tyanet-vremya-ot-bezyskhodnosti-ischenko-obyasnil-pochem-u-kiev-zatyagivaet-konflikt-1067864226.html

"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт

Вместо выработки конструктивной стратегии киевский режим сознательно затягивает конфликт, не предлагая никаких решений для спасения страны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о причинах такого поведения Зеленского, эксперт высказал жесткое предположение. "Боюсь весь ужас ситуации для украинцев заключается в том, что Зеленский уже ни на что не рассчитывает, а время тянет просто от безысходности", — заявил Ищенко.Аналитик рассматривает гипотетический сценарий прекращения огня по так называемому "плану Трампа", который широко рекламировался неофициально. "[Президент США Дональд] Трамп был готов отстаивать этот вариант как компромиссный", — отмечает политолог. По его словам, формально такой вариант мог бы позволить Киеву сохранить режим на части территории, но Зеленский даже не пытался за него бороться."Если бы Киев заявил, что его такие условия устраивают, то и европейские союзники Украины не выступали бы против", — констатирует Ищенко. Он добавляет, что "при минимально умелом ведении переговоров Украина могла бы добиться и отвода основных сил от линии соприкосновения и начала демобилизации, ценой совершенно незначительных уступок"."Быстрое достижение всеобъемлющей договорённости в текущих условиях невозможно – в аналогичных случаях, которых только в последние пятьдесят лет в мире вагон и маленькая тележка, переговоры длятся годами", — резюмирует Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".

