"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт - 31.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250831/zelenskiy-tyanet-vremya-ot-bezyskhodnosti-ischenko-obyasnil-pochem-u-kiev-zatyagivaet-konflikt-1067864226.html
"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт
"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт - 31.08.2025 Украина.ру
"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт
Вместо выработки конструктивной стратегии киевский режим сознательно затягивает конфликт, не предлагая никаких решений для спасения страны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-08-31T06:00
2025-08-31T06:00
новости
киев
украина
сша
ростислав ищенко
владимир зеленский
украина.ру
дональд трамп
трамп и украина
трамп и зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_520af921ab3735acebefdc4ab7176960.jpg
Отвечая на вопрос о причинах такого поведения Зеленского, эксперт высказал жесткое предположение. "Боюсь весь ужас ситуации для украинцев заключается в том, что Зеленский уже ни на что не рассчитывает, а время тянет просто от безысходности", — заявил Ищенко.Аналитик рассматривает гипотетический сценарий прекращения огня по так называемому "плану Трампа", который широко рекламировался неофициально. "[Президент США Дональд] Трамп был готов отстаивать этот вариант как компромиссный", — отмечает политолог. По его словам, формально такой вариант мог бы позволить Киеву сохранить режим на части территории, но Зеленский даже не пытался за него бороться."Если бы Киев заявил, что его такие условия устраивают, то и европейские союзники Украины не выступали бы против", — констатирует Ищенко. Он добавляет, что "при минимально умелом ведении переговоров Украина могла бы добиться и отвода основных сил от линии соприкосновения и начала демобилизации, ценой совершенно незначительных уступок"."Быстрое достижение всеобъемлющей договорённости в текущих условиях невозможно – в аналогичных случаях, которых только в последние пятьдесят лет в мире вагон и маленькая тележка, переговоры длятся годами", — резюмирует Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
https://ukraina.ru/20250817/1067149294.html
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_95:0:948:640_1920x0_80_0_0_cdac751830557144bfc36aa55ff97403.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, сша, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, дональд трамп, трамп и украина, трамп и зеленский, главные новости, переговоры, новости переговоров
Новости, Киев, Украина, США, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, Дональд Трамп, Трамп и Украина, Трамп и Зеленский, Главные новости, переговоры, новости переговоров

"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт

06:00 31.08.2025
 
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
- РИА Новости, 1920, 31.08.2025
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
Читать в
ДзенTelegram
Вместо выработки конструктивной стратегии киевский режим сознательно затягивает конфликт, не предлагая никаких решений для спасения страны. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о причинах такого поведения Зеленского, эксперт высказал жесткое предположение. "Боюсь весь ужас ситуации для украинцев заключается в том, что Зеленский уже ни на что не рассчитывает, а время тянет просто от безысходности", — заявил Ищенко.
Аналитик рассматривает гипотетический сценарий прекращения огня по так называемому "плану Трампа", который широко рекламировался неофициально. "[Президент США Дональд] Трамп был готов отстаивать этот вариант как компромиссный", — отмечает политолог.
По его словам, формально такой вариант мог бы позволить Киеву сохранить режим на части территории, но Зеленский даже не пытался за него бороться.
"Если бы Киев заявил, что его такие условия устраивают, то и европейские союзники Украины не выступали бы против", — констатирует Ищенко. Он добавляет, что "при минимально умелом ведении переговоров Украина могла бы добиться и отвода основных сил от линии соприкосновения и начала демобилизации, ценой совершенно незначительных уступок".
"Быстрое достижение всеобъемлющей договорённости в текущих условиях невозможно – в аналогичных случаях, которых только в последние пятьдесят лет в мире вагон и маленькая тележка, переговоры длятся годами", — резюмирует Ищенко.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Война как жизнь" на сайте Украина.ру.
О других вариантах будущего Украины — в статье Павла Котова "Залужный хочет превратить Украину в Израиль. Осталось придумать, как убрать Зеленского".
Садовый садовой - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
17 августа, 16:20
На Западной Украине резко сократилось населениеВо многих городах и сёлах на западе Украины резко уменьшилось количество населения. Об этом 17 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаСШАРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийУкраина.руДональд ТрампТрамп и УкраинаТрамп и ЗеленскийГлавные новостипереговорыновости переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:40"Наши штурмовики занимали пустые укрепрайоны": Стешин о признаках разложения армии Украины
08:20"По островам проходит граница новой России": командир роты "Пума" про службу на днепровских плавнях
08:00Уроки Стаханова. Почему новшества должны изменить систему
07:40"Не станет проблемой для наших систем ПВО": Кнутов дал прогноз по новой ракете ВСУ "Фламинго"
07:30“Рассвет” против “Старлинка”. Сергей Храпач о том, как Россия купирует киберугрозы от Украины и Британии
07:20"Европейские политики идут по пути Зеленского": Ищенко о рисках украинского сценария для Евросоюза
07:00"Удар "Цирконами" — неожиданный для противника": Юрий Кнутов про преимущество российских ракет
06:45Дмитрий Стешин: "Водная проблема Донбасса решится только после освобождения Славянска и Краматорска"
06:30Сергей Михеев: Украина наглеет и готова воевать, потому что Европа поставила себя в безвыходное положение
06:21Западная Украина за минувшую неделю: последний крестный ход УПЦ МП в её истории?
06:05"Крупнейший концлагерь Европы" хочет ударить по Кремлю и мавзолею. Украинские эксперты о происходящем
06:00"Зеленский тянет время от безысходности": Ищенко объяснил, почем у Киев затягивает конфликт
05:47Советников – под нож. Разрешить украинский конфликт Трампу мешает давняя проблема, связанная с Россией
05:30"Хорошо продуманная операция со стратегическими последствиями": эксперт Кнутов о целях ударов ВКС
05:15"Сбить такой зонд на большой высоте непросто": историк ПВО о новой угрозе — метеозондах с боезарядом
05:00"ВСУ дерутся ожесточенно": эксперт про перспективы освобождения Славянско-Краматорской агломерации
19:08Общество переходного периода
18:50В Белгородском районе дрон ВСУ взорвался возле коммерческого объекта
18:38Встреча глав МИД стран ЕС показала их настрой на длительное продолжение военного конфликт - Сийярто
18:29590 жителей считаются пропавшими без вести в результате вторжения ВСУ в Курскую область
Лента новостейМолния