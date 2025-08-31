https://ukraina.ru/20250831/v-germanii-vnezapno-umerli-chetyre-kandidata-odnoy-partii-pryamo-pered-vyborami-1067942636.html

В Германии внезапно умерли четыре кандидата одной партии прямо перед выборами

Четыре кандидата "Альтернатива для Германии" (АдГ), выдвинутых на предстоящие выборы в земле Северный Рейн — Вестфалия, внезапно скончались за последние две недели. Об этом сообщил профессор экономики Ганноверского университета (Нижняя Саксония) Стефан Хомбург в соцсети Х

"Статистически это практически невозможно", — заявил Хомбург.По его данным, возраст умерших кандидатов АдГ в городах Бломберг, Райнберг, Шверте и Бад-Липшпринге составлял от 59 до 71 года. О причинах смерти кандидатов ничего больше не сообщается.Ранее ещё двух кандидатов от партии отстранили от участия в выборах. В Людвигсхафене был отстранен Йоахим Пауль, а затем Уве Детерт, претендовавший на пост главы города Лаге.В августе 2025 года партия АдГ укрепила свои позиции среди избирателей, выйдя на первое место по популярности, согласно опросам института Forsa. Возможно это связано с недовольством граждан политикой канцлера Фридриха Мерца и усилением военной риторики правительства, что сопровождается снижением рейтинга правящей коалиции.ФРГ не будет участвовать в отправке своих солдат на Украину ни как миротворцев, ни в ином формате. Подробнее в материале Германия больше не собирается посылать свои войска на Украину, даже в качестве миротворцевСледите за новостями на сайте Украина.ру

