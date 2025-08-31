https://ukraina.ru/20250831/pochemu-evropeyskim-diviziyam-budet-nekuda-vozvraschatsya-posle-voyny-s-rossiey--safarov-1067927071.html

Почему европейским дивизиям будет некуда возвращаться после войны с Россией — Сафаров

Эксперт Финансового Университета, политолог Руслан Сафаров в эфире Украина.ру объяснил, чем опасен БРИКС для Запада и как Трамп собирается его разрушать, почему Украина.ру, 31.08.2025

Эксперт Финансового Университета, политолог Руслан Сафаров в эфире Украина.ру объяснил, чем опасен БРИКС для Запада и как Трамп собирается его разрушать, почему США тактически проиграли Индию и как Зеленский превратился в политика прошлого.00:31 – Чем опасно БРИКС; 02:09 – Как Трамп будет разрушать БРИКС?04:50 – Как обеспечить единство глобального большинства?05:34 – Экономические удары по Западу;08:38 – Битва за Индию;12:29 – Развитие российско-китайских отношений;17:23 – Системный мировой кризис;19:59 – Будущее Запада;26:48 – Что Россия хочет от Трампа;30:14 – Как Москве надо взаимодействовать с Вашингтоном;33:08 – Сколько ещё продержится украинский режим?

2025

