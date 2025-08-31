Почему европейским дивизиям будет некуда возвращаться после войны с Россией — Сафаров - 31.08.2025 Украина.ру
Почему европейским дивизиям будет некуда возвращаться после войны с Россией — Сафаров
Почему европейским дивизиям будет некуда возвращаться после войны с Россией — Сафаров
Эксперт Финансового Университета, политолог Руслан Сафаров в эфире Украина.ру объяснил, чем опасен БРИКС для Запада и как Трамп собирается его разрушать, почему Украина.ру, 31.08.2025
Эксперт Финансового Университета, политолог Руслан Сафаров в эфире Украина.ру объяснил, чем опасен БРИКС для Запада и как Трамп собирается его разрушать, почему США тактически проиграли Индию и как Зеленский превратился в политика прошлого.00:31 – Чем опасно БРИКС; 02:09 – Как Трамп будет разрушать БРИКС?04:50 – Как обеспечить единство глобального большинства?05:34 – Экономические удары по Западу;08:38 – Битва за Индию;12:29 – Развитие российско-китайских отношений;17:23 – Системный мировой кризис;19:59 – Будущее Запада;26:48 – Что Россия хочет от Трампа;30:14 – Как Москве надо взаимодействовать с Вашингтоном;33:08 – Сколько ещё продержится украинский режим?
Почему европейским дивизиям будет некуда возвращаться после войны с Россией — Сафаров

09:59 31.08.2025
 
Эксперт Финансового Университета, политолог Руслан Сафаров в эфире Украина.ру объяснил, чем опасен БРИКС для Запада и как Трамп собирается его разрушать, почему США тактически проиграли Индию и как Зеленский превратился в политика прошлого.
00:31 – Чем опасно БРИКС; 02:09 – Как Трамп будет разрушать БРИКС?
04:50 – Как обеспечить единство глобального большинства?
05:34 – Экономические удары по Западу;
08:38 – Битва за Индию;
12:29 – Развитие российско-китайских отношений;
17:23 – Системный мировой кризис;
19:59 – Будущее Запада;
26:48 – Что Россия хочет от Трампа;
30:14 – Как Москве надо взаимодействовать с Вашингтоном;
33:08 – Сколько ещё продержится украинский режим?
НовостиЗападРоссияДональд ТрампБРИКСУкраина.руВладимир ЗеленскийИндияВидео
 
