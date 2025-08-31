"Хорошо продуманная операция со стратегическими последствиями": эксперт Кнутов о целях ударов ВКС - 31.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250831/khorosho-produmannaya-operatsiya-so-strategicheskimi-posledstviyami-ekspert-knutov-o-tselyakh-udarov-vks-1067911844.html
"Хорошо продуманная операция со стратегическими последствиями": эксперт Кнутов о целях ударов ВКС
Массированные удары российских Воздушно-космических сил по объектам ВПК Украины — это не точечные акции, а часть единой стратегической операции, нацеленной на подрыв военного потенциала противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-08-31T05:30
2025-08-31T05:30
В ночь на 28 августа ВКС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Как утверждают украинские источники, всего было запущено более 600 дронов и ракет. Удары наносились по предприятиям ракетно-космической отрасли, цехам по сборке БПЛА, по железнодорожному узлу в Винницкой области и по военным аэродрома в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.Эксперт подчеркнул, что выбор целей — предприятия ракетно-космической отрасли и цеха по сборке дронов — является прямым и продуманным ответом на ставку Киева и его западных покровителей на дальнобойное оружие.Эксперт недвусмысленно дал понять, что такая тактика будет продолжаться, так как именно она позволяет обеспечить безопасность российских территорий. "Поэтому удары по Киеву и другим местам сборки крылатых ракет, БПЛА и подготовки операторов беспилотников наносились и будут наноситься, что сыграет ключевую роль в сокращении числа налетов на территорию нашей страны", — привел он конкретные примеры.Кнутов уверен, что нынешняя кампания ВС РФ имеет глубокий стратегический замысел. "Идет хорошо продуманная операция, которая будет иметь стратегические последствия", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.О ситуации на передовой в зоне СВО — в интервью Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми на сайте Украина.ру.
Массированные удары российских Воздушно-космических сил по объектам ВПК Украины — это не точечные акции, а часть единой стратегической операции, нацеленной на подрыв военного потенциала противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В ночь на 28 августа ВКС России нанесли массированный удар по целям на Украине. Как утверждают украинские источники, всего было запущено более 600 дронов и ракет. Удары наносились по предприятиям ракетно-космической отрасли, цехам по сборке БПЛА, по железнодорожному узлу в Винницкой области и по военным аэродрома в Хмельницкой и Ивано-Франковской области.
Эксперт подчеркнул, что выбор целей — предприятия ракетно-космической отрасли и цеха по сборке дронов — является прямым и продуманным ответом на ставку Киева и его западных покровителей на дальнобойное оружие.
"Украина и страны Запада сделали ставку на дальнобойное оружие, способное наносить удары по тылам России, но мы делаем все, чтобы эти планы сорвать", — заявил Юрий Кнутов, четко обозначив главную задачу.
Эксперт недвусмысленно дал понять, что такая тактика будет продолжаться, так как именно она позволяет обеспечить безопасность российских территорий.
"Поэтому удары по Киеву и другим местам сборки крылатых ракет, БПЛА и подготовки операторов беспилотников наносились и будут наноситься, что сыграет ключевую роль в сокращении числа налетов на территорию нашей страны", — привел он конкретные примеры.
Кнутов уверен, что нынешняя кампания ВС РФ имеет глубокий стратегический замысел. "Идет хорошо продуманная операция, которая будет иметь стратегические последствия", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Чтобы остановить поток оружия на Украину, России понадобятся не только высокоточные ракеты" на сайте Украина.ру.
О ситуации на передовой в зоне СВО — в интервью Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:57
Истощение резервов ВСУ и непрерывная ложь в докладах. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеС приближением осени украинские военные и эксперты чаще беспокоятся относительно перспектив осеннего наступления ВС РФ и возможностей ВСУ противостоять ему в условиях осенней распутицы.
НовостиРоссияУкраинаКиевЮрий КнутовУкраина.руВКССВОкогда закончится СВО: прогнозыновости СВО РоссияракетыБПЛАдроныударыракетные удары по Украинеудары по Киеву сегодняСпецоперациявоенный экспертэксперты
 
