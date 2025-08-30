Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова - 30.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250830/rosaviatsiya-vremenno-ogranichila-rabotu-aeroporta-saratova-1067881431.html
Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова
Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова - 30.08.2025 Украина.ру
Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, в ночь на 30 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-30T01:20
2025-08-30T01:21
украина.ру
новости
саратовская область
росавиация
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066065347_0:59:1074:663_1920x0_80_0_0_0905892e998876537e1598a5af9236fb.jpg
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.В настоящее время в Саратовской области объявлен "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
саратовская область
аэропорт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066065347_58:0:1018:720_1920x0_80_0_0_3fc1cc9525a454a50760790cd61624ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, саратовская область, росавиация, аэропорт
Украина.ру, Новости, Саратовская область, Росавиация, аэропорт

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова

01:20 30.08.2025 (обновлено: 01:21 30.08.2025)
 
© Украина.руЗадержка вылетов в аэропорту
Задержка вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, в ночь на 30 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
В настоящее время в Саратовской области объявлен "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиСаратовская областьРосавиацияаэропорт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:17Ночные удары по целям на Украине продолжаются: в небе более сотни "Гераней" и стратеги Ту-95
01:53Отбой ракетной опасности в Белгородской области — Гладков
01:43Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Калуги
01:38Ракетная опасность объявлена в Белгородской области — Гладков
01:20Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова
01:11Киевское кладбище на болоте и другие истории в духе Стивена Кинга. Обзор событий 29 августа
01:01В столице Чехии вместо украинского флага повесили баннер с обезьяной
00:53Фронтовая сводка за 29 августа от канала "Дневник Десантника"
00:48МЧС опубликовало кадры обезвреживания вражеского беспилотника в Севастополе
00:34ПВО отбивает налёт вражеских БПЛА на западе Крыма
00:29Росавиация временно ограничила работу аэропорта Калуги, в регионе "красный уровень" опасности по БПЛА
00:21Украинская пара наживалась на фиктивных пособиях в Чехии
00:14Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области
00:10Росавиация временно ограничила работу аэропорта Волгограда
22:28"Хитрый план" Зеленского
20:06USAID окончательно закрывается
19:52Украинские раскольники и «анонимные алкоголики» оказались на одном билборде
19:47"Герани" бьют по целям в Херсоне
19:47Отделиться или быть съеденной Западом. Республика Сербская планирует референдум о независимости
19:34ВС РФ ежемесячно освобождают 600-700 квадратных километров территорий
Лента новостейМолния