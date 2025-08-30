https://ukraina.ru/20250830/rosaviatsiya-vremenno-ogranichila-rabotu-aeroporta-saratova-1067881431.html

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова

в ночь на 30 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.В настоящее время в Саратовской области объявлен "жёлтый уровень" опасности по БПЛА.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

