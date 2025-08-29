Ростислав Ищенко: "С Зеленским договориться невозможно, а с Трампом — почему бы и нет"
Россия рассматривает возможность диалога с Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта, поскольку с нынешним киевским режимом договориться невозможно, а США остаются ключевым мировым игроком. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт напомнил, что "у России с Соединёнными Штатами есть перспективы взаимодействия, как негативного, так и позитивного".
Политолог подчеркнул, что "США никуда с этой планеты не денутся, они будут в ближайшие годы сохранять статус серьёзного мирового игрока и серьёзно влиять и на события вокруг нашей страны".
Ищенко указал, что Москва, "понимая, что в будущем нас ждут конфликты с США, мы стараемся уровень этой конфронтации без необходимости не поднимать".
Поэтому, задался он вопросом, "если можно договориться хотя бы по Украине с [президентом США Дональдом] Трампом, понимая, что с Зеленским все равно не договорится, то почему бы не пойти навстречу Трампу?".
"Трампу навстречу мы идем, но не разговариваем на эту тему ни с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, ни с [канцлером Германии Фридрихом] Мерцем", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина использует Трампа как посредника, чтобы торговаться с Россией" на сайте Украина.ру.
О том, как руководство ЕС видит дальнейшее развитие украинского конфликта — в материале "Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину".
Вчера, 06:30Олег Неменский: Европа ждет, что Россия будет легкой добычей в большой войне, которую спровоцирует ПольшаПольша может стать государством, на которое будет возложена ответственность по провоцированию военного столкновения с Россией. Такой конфликт пока что является планом части европейской элиты, но именно эта элита сейчас господствует в европейских государствах. В том числе и в Польше. Подготовка к военному конфликту идет вполне серьезная.
Подписывайся на