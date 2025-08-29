О боевом крещении, страхе, мужестве и любви на войне — оператор БПЛА "Агата" - 29.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250829/o-boevom-kreschenii-strakhe-muzhestve-i-lyubvi-na-voyne--operator-bpla-agata--1067844835.html
О боевом крещении, страхе, мужестве и любви на войне — оператор БПЛА "Агата"
О боевом крещении, страхе, мужестве и любви на войне — оператор БПЛА "Агата" - 29.08.2025 Украина.ру
О боевом крещении, страхе, мужестве и любви на войне — оператор БПЛА "Агата"
Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Агата" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко
2025-08-29T12:41
2025-08-29T12:41
видео
александр чаленко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1d/1067844712_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb2635707238cd6993c73d9a631d2377.jpg
Они обсудили нюансы работы дроноводов, боевую нагрузку, которую несёт на себе женщина-оператор БПЛА, выполняя свои обязанности, а также планы на будущее после СВО: 00:34 – История позывного "Агата".00:58 – Почему решила пойти оператором БПЛА?03:37 – Как уничтожают дроны противника? 04:51 – Интересные случаи на СВО.06:58 – Разница в работе обычного FPV-дрона и БПЛА на оптоволокне.07:40 – Есть ли место любви на войне? 08:26 – Автоматы и другое оружие у дроноводов.09:13 – О боевой нагрузке на заданиях.10:01 – Возвращение на гражданку.11:34 – Планы после окончания СВО.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1d/1067844712_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5c8133b984dfd8dbde6ed2f87be863b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр чаленко, видео
Видео, Александр Чаленко

О боевом крещении, страхе, мужестве и любви на войне — оператор БПЛА "Агата"

12:41 29.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Агата" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко
Они обсудили нюансы работы дроноводов, боевую нагрузку, которую несёт на себе женщина-оператор БПЛА, выполняя свои обязанности, а также планы на будущее после СВО:
00:34 – История позывного "Агата".
00:58 – Почему решила пойти оператором БПЛА?
03:37 – Как уничтожают дроны противника?
04:51 – Интересные случаи на СВО.
06:58 – Разница в работе обычного FPV-дрона и БПЛА на оптоволокне.
07:40 – Есть ли место любви на войне?
08:26 – Автоматы и другое оружие у дроноводов.
09:13 – О боевой нагрузке на заданиях.
10:01 – Возвращение на гражданку.
11:34 – Планы после окончания СВО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАлександр Чаленко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Помощи украинским женщинам и климату Гондураса не будет, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 августа
13:00Долги украинцев за ЖКХ превысили 100 миллиардов гривен
13:00Главные новости к 13:00 29 августа
12:41О боевом крещении, страхе, мужестве и любви на войне — оператор БПЛА "Агата"
12:30ВС РФ зашли в село Камышеваха на западе ДНР - Рогов
12:23Белецкий* как зеркало украинского неонацизма
12:00ВС РФ уничтожили ударный кулак "Азова"* - Кимаковский
11:45В Сумской области ликвидирован офицер эстонского спецназа
11:21Агенты Киева задержаны в Ярославской области за госизмену - ФСБ
10:50Увеличилось число пострадавших от атак БПЛА в Орловской области
10:18ВС РФ уничтожили более 30 боевиков "Азова"* в Донецкой области
10:16Выиграют все! Наш ответ на идеологию глобального Запада, отклик в котором находит Трамп — Казаков
10:05Трамп недоволен Зеленским и Европой. Главное на утро 29 августа
09:58Нардеп назвал заявления о производстве украинских дальнобойных ракет сказками Зеленского
09:10Пять человек осуждены в Забайкалье за теракт и диверсии по заданию иностранного куратора
08:44Мужчина пострадал от удара дрона у машины в Белгородской области - Гладков
08:20Кадры освобождения Первого Мая в ДНР
08:00Главное за ночь 29 августа
08:00Как устанавливалось равновесие. 80 лет атомному проекту СССР
07:30ПВО ночью сбила более полусотни украинских беспилотников над РФ
Лента новостейМолния