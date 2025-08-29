https://ukraina.ru/20250829/o-boevom-kreschenii-strakhe-muzhestve-i-lyubvi-na-voyne--operator-bpla-agata--1067844835.html

О боевом крещении, страхе, мужестве и любви на войне — оператор БПЛА "Агата"

Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Агата" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко

Они обсудили нюансы работы дроноводов, боевую нагрузку, которую несёт на себе женщина-оператор БПЛА, выполняя свои обязанности, а также планы на будущее после СВО: 00:34 – История позывного "Агата".00:58 – Почему решила пойти оператором БПЛА?03:37 – Как уничтожают дроны противника? 04:51 – Интересные случаи на СВО.06:58 – Разница в работе обычного FPV-дрона и БПЛА на оптоволокне.07:40 – Есть ли место любви на войне? 08:26 – Автоматы и другое оружие у дроноводов.09:13 – О боевой нагрузке на заданиях.10:01 – Возвращение на гражданку.11:34 – Планы после окончания СВО.

