О боевом крещении, страхе, мужестве и любви на войне — оператор БПЛА "Агата"
Оператор БПЛА из подразделения "Ночные ведьмы" центра спецназа "Барс-Сармат" с позывным "Агата" пообщалась с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко
Они обсудили нюансы работы дроноводов, боевую нагрузку, которую несёт на себе женщина-оператор БПЛА, выполняя свои обязанности, а также планы на будущее после СВО:
00:34 – История позывного "Агата".
00:58 – Почему решила пойти оператором БПЛА?
03:37 – Как уничтожают дроны противника?
04:51 – Интересные случаи на СВО.
06:58 – Разница в работе обычного FPV-дрона и БПЛА на оптоволокне.
07:40 – Есть ли место любви на войне?
08:26 – Автоматы и другое оружие у дроноводов.
09:13 – О боевой нагрузке на заданиях.
10:01 – Возвращение на гражданку.
11:34 – Планы после окончания СВО.
