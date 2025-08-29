https://ukraina.ru/20250829/chinovniki-es-obsuzhdayut-sozdanie-bufernoy-zony-na-ukraine-1067833728.html

Чиновники ЕС обсуждают создание буферной зоны на Украине

Чиновники Евросоюза обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования на Украине. Об этом 28 августа сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов

"Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного соглашения", — цитирует издание РИА НовостиПо словам источников Politico, это предложение рассматривается чиновниками ЕС в рамках сценария послевоенного урегулирования или прекращения огня на Украине. Издание также отмечает, что США, похоже, не участвуют в обсуждениях вопроса о буферной зоны.В публикации подчеркивается, что евробюрократы расходятся во мнениях о глубине зоны. Кроме того неясно, согласится ли Киев на этот план, "поскольку он, вероятно, подразумевает территориальные уступки".Численность военнослужащих, необходимых для патрулирования границы зоны, также остаётся под вопросом. Обсуждается контингент от четырёх до 60 тысяч, основную часть которого составят французские и британские военные. Однако, никакие страны пока не взяли на себя никаких обязательств."Союзники ожидают, что Украина всё равно предоставит львиную долю войск вблизи любой зоны прекращения огня или буферной зоны", — отмечает Politico.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также подчеркнул, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Предполагается, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на многонациональные силы "коалиции желающих".МИД РФ ранее неоднократно заявлял, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

