Венгрия никогда не согласится на ускоренный прием Украины в ЕС — Сийярто
Венгрия никогда не согласится на ускоренный прием Украины в ЕС — Сийярто
Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС, это стало бы смертельным ударом для сообщества, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
2025-08-28T01:50
2025-08-28T01:50
украина.ру
новости
венгрия
петер сийярто
украина
ес
виктор орбан
дональд трамп
молдавия
евросоюз
"Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС. Это ускоренное членство стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС. Любой, кто здраво поразмыслит, установит, какое влияние окажет вступление Украины на Венгрию и ЕС: это будет смертельным ударом", — сказал Сийярто на мероприятии, организованном венгерским изданием Mandiner.Министр отметил, что в случае присоединения Украины к сообществу, "ей придется отдать все средства ЕС, украинская мафия сможет свободно разгуливать по Европе, а украинская продукция низкого качества разрушит сельское хозяйство"."Мы не хотим находиться в одном объединении с Украиной, потому что это означает плохое будущее", — подчеркнул Сийярто.Своё заявление глава МИД Венгрии сделал на фоне сообщений СМИ о том, что Вашингтон якобы убедил Будапешт сменить позицию по евроинтеграции Украины, отмечает РИА Новости.27 августа издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Евросоюзе надеются на разрешение тупиковой ситуации вокруг вступления Украины в блок в ближайшие месяцы из-за оказания давления на Венгрию. По словам неназванных дипломатов, президент США Дональд Трамп якобы убедил премьер-министра Виктора Орбана изменить позицию по вступлению Киева в ЕС.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
венгрия
украина
молдавия
Венгрия никогда не согласится на ускоренный прием Украины в ЕС — Сийярто

01:50 28.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС, это стало бы смертельным ударом для сообщества, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
"Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС. Это ускоренное членство стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС. Любой, кто здраво поразмыслит, установит, какое влияние окажет вступление Украины на Венгрию и ЕС: это будет смертельным ударом", — сказал Сийярто на мероприятии, организованном венгерским изданием Mandiner.
Министр отметил, что в случае присоединения Украины к сообществу, "ей придется отдать все средства ЕС, украинская мафия сможет свободно разгуливать по Европе, а украинская продукция низкого качества разрушит сельское хозяйство".
"Мы не хотим находиться в одном объединении с Украиной, потому что это означает плохое будущее", — подчеркнул Сийярто.
Своё заявление глава МИД Венгрии сделал на фоне сообщений СМИ о том, что Вашингтон якобы убедил Будапешт сменить позицию по евроинтеграции Украины, отмечает РИА Новости.
27 августа издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в Евросоюзе надеются на разрешение тупиковой ситуации вокруг вступления Украины в блок в ближайшие месяцы из-за оказания давления на Венгрию. По словам неназванных дипломатов, президент США Дональд Трамп якобы убедил премьер-министра Виктора Орбана изменить позицию по вступлению Киева в ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
