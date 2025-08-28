https://ukraina.ru/20250828/germaniya-pochti-dostroila-sekretnuyu-voennuyu-zheleznodorozhnuyu-set-1067765400.html

Германия почти достроила секретную военную железнодорожную сеть

Германия почти достроила секретную военную железнодорожную сеть - 28.08.2025 Украина.ру

Германия почти достроила секретную военную железнодорожную сеть

Германия почти завершила создание основной военной железнодорожной сети, информация о которой остаётся засекреченной. Об этом со ссылкой на минтранс страны сообщает немецкая газета Tagesspiegel

2025-08-28T03:32

2025-08-28T03:32

2025-08-28T03:32

новости

германия

балтийское море

нато

железная дорога

военная помощь украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/15/1041044621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cac2bbdbce8b8c647f383a701092938.jpg

Официальный представитель немецкого железнодорожного грузоперевозчика DB Cargo (дочерней компании Deutsche Bahn) отмечает, что Deutsche Bahn является партнёром оперативного плана "Германия", цель которого — решение вопросов в том числе в области военной логистики. По словам представителя, работы ведутся совместно с бундесвером и странами НАТО, но они "по понятным причинам не раскрывают никаких подробностей о военной логистике"."Создание основной военной железнодорожной сети в Германии практически завершено", — пишет Tagesspiegel со ссылкой на минтранс страны. При этом в публикации отмечается, что основная сеть военных автодорог в стране уже создана и включает в себя магистрали, пригодные для перемещений грузов военного характера.Издание также сообщает, что военная техника стран НАТО перебрасывается вглубь украинских территорий из портов Балтийского моря, минуя логистический узел южнее польского Кракова. А Украине с 2022 года удалось проложить железнодорожную колею практически той же ширины, что и под Львовом, в то время как в странах бывшего СССР используются более широкие пути.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

германия

балтийское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, балтийское море, нато, железная дорога, военная помощь украине