Германия почти завершила создание основной военной железнодорожной сети, информация о которой остаётся засекреченной. Об этом со ссылкой на минтранс страны сообщает немецкая газета Tagesspiegel
Официальный представитель немецкого железнодорожного грузоперевозчика DB Cargo (дочерней компании Deutsche Bahn) отмечает, что Deutsche Bahn является партнёром оперативного плана "Германия", цель которого — решение вопросов в том числе в области военной логистики. По словам представителя, работы ведутся совместно с бундесвером и странами НАТО, но они "по понятным причинам не раскрывают никаких подробностей о военной логистике"."Создание основной военной железнодорожной сети в Германии практически завершено", — пишет Tagesspiegel со ссылкой на минтранс страны. При этом в публикации отмечается, что основная сеть военных автодорог в стране уже создана и включает в себя магистрали, пригодные для перемещений грузов военного характера.Издание также сообщает, что военная техника стран НАТО перебрасывается вглубь украинских территорий из портов Балтийского моря, минуя логистический узел южнее польского Кракова. А Украине с 2022 года удалось проложить железнодорожную колею практически той же ширины, что и под Львовом, в то время как в странах бывшего СССР используются более широкие пути.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
03:32 28.08.2025
 
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Лента новостейМолния