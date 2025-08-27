https://ukraina.ru/20250827/na-chto-gotov-orban-krome-zayavleniy-o-voyne-vengrii-s-zelenskim-i-puti-ukrainy-v-es--trukhachv--1067718645.html
На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв
На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв - 27.08.2025 Украина.ру
На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского на тернистом пути Украины в Евросоюз
2025-08-27T12:07
2025-08-27T12:07
2025-08-27T12:07
видео
украина
венгрия
германия
виктор орбан
владимир зеленский
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067718504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dea8a4ccc61aa32cf7cfdb4bd79c29b4.jpg
А также рассказал о миграционном кризисе в Германии и о борьбе Польши с бандеровщиной: 00:31 - Противостояние Орбана и Зеленского на пути в ЕС.04:39 - Гарантии безопасности для Украины.09:16 - Польская борьба против бандеровцев.12:26 - Миграционный кризис в Германии от Меркель до Мерца. * В материале упоминается "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ.
украина
венгрия
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067718504_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8758557a6fa0d4dbd82e8b3e4cb2d9b3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, венгрия, германия, виктор орбан, владимир зеленский, ес, видео
Видео, Украина, Венгрия, Германия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС
На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского на тернистом пути Украины в Евросоюз
А также рассказал о миграционном кризисе в Германии и о борьбе Польши с бандеровщиной:
00:31 - Противостояние Орбана и Зеленского на пути в ЕС.
04:39 - Гарантии безопасности для Украины.
09:16 - Польская борьба против бандеровцев.
12:26 - Миграционный кризис в Германии от Меркель до Мерца.
* В материале упоминается "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ.