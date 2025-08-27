На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв - 27.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250827/na-chto-gotov-orban-krome-zayavleniy-o-voyne-vengrii-s-zelenskim-i-puti-ukrainy-v-es--trukhachv--1067718645.html
На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв
На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв - 27.08.2025 Украина.ру
На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского на тернистом пути Украины в Евросоюз
2025-08-27T12:07
2025-08-27T12:07
видео
украина
венгрия
германия
виктор орбан
владимир зеленский
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067718504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dea8a4ccc61aa32cf7cfdb4bd79c29b4.jpg
А также рассказал о миграционном кризисе в Германии и о борьбе Польши с бандеровщиной: 00:31 - Противостояние Орбана и Зеленского на пути в ЕС.04:39 - Гарантии безопасности для Украины.09:16 - Польская борьба против бандеровцев.12:26 - Миграционный кризис в Германии от Меркель до Мерца. * В материале упоминается "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ.
украина
венгрия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067718504_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8758557a6fa0d4dbd82e8b3e4cb2d9b3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, венгрия, германия, виктор орбан, владимир зеленский, ес, видео
Видео, Украина, Венгрия, Германия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС

На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв

12:07 27.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского на тернистом пути Украины в Евросоюз
А также рассказал о миграционном кризисе в Германии и о борьбе Польши с бандеровщиной:
00:31 - Противостояние Орбана и Зеленского на пути в ЕС.
04:39 - Гарантии безопасности для Украины.
09:16 - Польская борьба против бандеровцев.
12:26 - Миграционный кризис в Германии от Меркель до Мерца.
* В материале упоминается "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаВенгрияГерманияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Главные новости к 13:00 27 августа
12:54Армия России продвигается на Покровском и Лиманском направлении
12:47Украинцам за бегство в Россию или Белоруссию дадут сразу три года лишения свободы - законопроект
12:45Как российские сладкоежки и любители сухариков невольно оказались спонсорами ВСУ
12:41Подразделения группировки войск "Центр" освободили Первое Мая в ДНР — Минобороны
12:31Последствия ударов ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины
12:11Il Fatto Quotidiano: новые санкции ЕС против РФ будут неэффективны без поддержки США
12:08Площадь заминированных территорий Украины превысила территорию Англии — исследование
12:07На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв
11:59Тяжелые бои продолжаются. Обстановка на Красноармейском (Покровском) направлении
11:40Освобождение Среднего, продвижение в Мирном и Диброве. Успехи ВС РФ на краснолиманском направлении
11:23Уходит с молотка "со скидкой": Свириденко заявила о приватизации Одесского припортового завода
11:20Украинский журналист оскорбил польского президента. Варшава потребовала от Киева извинений
10:52"Прямо сейчас пишут": Гончаренко* рассказал про постановление о выезде для мужчин 18-22 лет
10:45Главные новости к 10:45 27 августа
10:19Жители стран ЕС против отправки войск на Украину — WSJ
10:16Мирное предложение Москвы, землетрясение на Камчатке, "жовто-блакитный" мост в Венгрии. Главное на 10:15
09:51ВС РФ продвинулись на Запорожском направлении
09:45ВС РФ разбили ВСУ в районе Торского и зачистили северо-западную окраину Часова Яра — Марочко
09:30Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться "в ближайшие дни или недели" — Politico
Лента новостейМолния