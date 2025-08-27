https://ukraina.ru/20250827/na-chto-gotov-orban-krome-zayavleniy-o-voyne-vengrii-s-zelenskim-i-puti-ukrainy-v-es--trukhachv--1067718645.html

На что готов Орбан, кроме заявлений? О войне Венгрии с Зеленским и пути Украины в ЕС — Трухачёв

Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского на тернистом пути Украины в Евросоюз

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1b/1067718504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dea8a4ccc61aa32cf7cfdb4bd79c29b4.jpg

А также рассказал о миграционном кризисе в Германии и о борьбе Польши с бандеровщиной: 00:31 - Противостояние Орбана и Зеленского на пути в ЕС.04:39 - Гарантии безопасности для Украины.09:16 - Польская борьба против бандеровцев.12:26 - Миграционный кризис в Германии от Меркель до Мерца. * В материале упоминается "Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА), признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ.

