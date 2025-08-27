"Большой вооруженный до зубов муравейник": Михаил Павлив рассказал о милитаризации Украины
Украина превратилась в масштабный военный лагерь с почти миллионом вооруженных людей и разветвленной сетью военного производства. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Украина сегодня - это воюющая АнтиРоссия, это порядка 800 тысяч человек в строю, а еще больше ста тысяч силовиков в тылу", — заявляет эксперт.
Он подробно описывает военную инфраструктуру Украины: "Кроме того, это разбросанные по всей контролируемой Киевом территории сборочные производства БПЛА, ремонтные цеха где восстанавливается техника, цеха где собирают бронежилеты, другое снаряжение, производство мин и других боеприпасов".
Павлив также отмечает развитую систему логистики ВСУ: "А еще диверсифицированная логистическая сеть доставки, хранения и распределения поступающих западных вооружений".
"Большой вооруженный до зубов муравейник" — такова современная реальность Украины, где вся экономика и инфраструктура подчинены военным целям, резюмировал автор статьи.
