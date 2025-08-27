https://ukraina.ru/20250827/bolshoy-vooruzhennyy-do-zubov-muraveynik-mikhail-pavliv-rasskazal-o-militarizatsii-ukrainy-1067687824.html

"Большой вооруженный до зубов муравейник": Михаил Павлив рассказал о милитаризации Украины

Украина превратилась в масштабный военный лагерь с почти миллионом вооруженных людей и разветвленной сетью военного производства. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

Он подробно описывает военную инфраструктуру Украины: "Кроме того, это разбросанные по всей контролируемой Киевом территории сборочные производства БПЛА, ремонтные цеха где восстанавливается техника, цеха где собирают бронежилеты, другое снаряжение, производство мин и других боеприпасов".Павлив также отмечает развитую систему логистики ВСУ: "А еще диверсифицированная логистическая сеть доставки, хранения и распределения поступающих западных вооружений". "Большой вооруженный до зубов муравейник" — такова современная реальность Украины, где вся экономика и инфраструктура подчинены военным целям, резюмировал автор статьи.Полный текст материала Михаила Павлива "Украина живет пока воюет! Это оживленный Франкенштейн" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты конфликта на Украине — в статье Ростислава Ищенко "Как спровоцировать войну" на сайте Украина.ру.

