Жидкий железный занавес. Европа будет защищаться от России болотами

Власти Польши и Финляндии рассматривают возможность восстановления болот на границах с РФ для защиты территории от якобы существующей российской угрозы. Об этом 26 августа сообщило издание Politico

2025-08-26T17:32

2025-08-26T17:32

2025-08-26T17:32

В публикации издания отмечается, что восстановление болот на восточном фланге НАТО является относительно дешёвой и простой мерой, которая одновременно решает две задачи. Первая из них — это охрана природы, вторая — укрепление обороны.Газета напоминает, что заболоченная местность является труднопроходимой для танков и другой военной техники. Поэтому власти двух европейских стран планируют заболачивать ранее осушенные торфяники. Уже созданы специальные рабочие группы, которые будут заниматься этой задачей.О намерении Польши и Финляндии восстановить ранее осушенные болота как естественную преграду в сторону России Politico сообщило почти в один и тот же день, когда в самой Финляндии начались международные учения сил специального назначения с участием военных из Европы и США.Манёвры под названием Southern Griffin 25 проходят с 25 августа по 12 сентября по всей территории страны: на суше, в воздухе и на море. В учениях участвуют 1,6 тыс. человек, сообщили финские сухопутные войска.Всеобщее огораживаниеКроме Польши и Финляндии, от России активно огораживаются и страны Прибалтики. Министерство обороны Литвы в июне этого года сообщило о формировании 27 инженерных парков с "зубами дракона", противотанковыми "ежами" и другими средствами контрмобильности.Представители оборонного ведомства страны напомнили, что создание инженерных парков является частью проекта по защите восточной границы Евросоюза, который укрепит границу с Россией и Белоруссией протяжённостью 2300 км. В основу этого проекта положены национальные инициативы Балтийской линии обороны и польской "Восточный щит", отметило Минобороны Литвы.По словам политолога, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, европейские участники НАТО в настоящее время делают то, за что в период "холодной войны" они жёстко критиковали СССР — строят железный занавес, то есть пытаются физически отделиться от России."Это для нас очень выгодно, так как за чужой счёт мы получим гарантии безопасности. А там действительно очень серьёзная инфраструктура: минные поля, "зубы дракона", железные прутья, колючая проволока. Для нас это гарантия, что они сами свои заграждения не преодолеют", — рассказал Борисов изданию Украина.ру.Уроки историиФинские и польские власти, по всей видимости, не готовы полагаться только на инженерные сооружения, и поэтому решили восстановить естественные преграды между собственной территорией и территорией, с которой, по их мнению, может прийти опасность. Однако, как показывает история, на войне даже естественные преграды не могут быть стопроцентной гарантией.Достаточно вспомнить Белорусскую наступательную операцию или операцию "Багратион" времён Великой Отечественной войны. Для того чтобы устранить так называемый "Белорусский балкон" — огромный выступ на востоке Белоруссии, занятый немцами, советское командование тогда решило атаковать противника именно из болот.По-другому штурмовать немецкие позиции не получалось, поскольку их окружали леса и болота, а дороги находились под их контролем.Генерал армии Константин Рокоссовский разработал план, согласно которому, атаковать нужно было двумя ударами Белорусских фронтов, расположенных на удалении друг от друга. При этом командование вермахта ожидало наступления советских войск на Украине, в степной местности, где лесов сравнительно мало. Удар в Белоруссии с её сотнями километров лесов и болот стал для немцев полной неожиданностью.В ходе подготовки будущего наступления военнослужащих обучали действиям в труднопроходимой болотистой местности. Их учили вплавь преодолевать речки и озёра, ориентироваться в лесу, использовать так называемые мокроступы или болотные лыжи. Для артиллерии строились специальные плоты или волокуши.Инженерные и сапёрные войска тем временем готовили местность к будущему наступлению — ремонтировали и строили мосты, оборудовали переправы, делали проходы в минных полях. Для бесперебойного обеспечения армий на всём этапе операции к передовой прокладывались новые автомобильные и железные дороги.Операция "Багратион", начавшаяся с белорусских болот 23–24 июня 1944 года, оказалась стратегически успешной. За два месяца от немецких войск была полностью очищена Белоруссия, отбита часть Прибалтики, освобождены восточные районы Польши.Опыт Белорусской наступательной операции показывает, что болота для российских войск не являются непреодолимым препятствием. Другое дело, что подобную операцию в современных условиях ведения войны и с использованием имеющихся средств разведки нельзя было бы просто повторить, нужно придумать что-то новое.Конечно, самым идеальным вариантом будет, если страны НАТО на западных границах России полностью удовлетворятся своими оборонными сооружениями и не решатся прорвать их с запада на восток.Читайте также: Закат Европы. Макрон держится за трамвай, а британские газеты празднуют вместе с Зеленским

