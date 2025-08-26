Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад - 26.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250826/upornoe-soprotivlenie-v-kleban-byke-polkovnik-alekhin-o-zavershenii-okruzheniya-ukrainskikh-brigad-1067641207.html
Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад
Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад - 26.08.2025 Украина.ру
Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад
В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, где оказались до двух украинских бригад общей численностью около трех тысяч человек. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-26T04:20
2025-08-26T04:20
новости
константиновка
киев
геннадий алехин
окружение
сво
дзен новости сво
новости сво россия
наступление
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057546811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1a156d515ea5abab6e15e22db766d15.jpg
"В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, в котором оказалось, по предварительной информации, до двух изрядно потрёпанных украинских бригад (примерно три тысячи человек)", — констатирует эксперт.Автор отмечает, что возможности для выхода из окружения у противника практически исчерпаны. "Возможность выхода оттуда в сторону Константиновки сохраняется только через один укреплённый опорник, а также по старой дамбе через водохранилище. Отмечены попытки противника перебраться вплавь", — пишет Геннадий Алехин.При этом, как подчеркивает ветеран боевых действий, продолжаются упорные боестолкновения непосредственно в населённом пункте Клебан-Бык, где украинские силы пытаются прорвать кольцо окружения, заключил эксперт.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250825/ryvok-desantnikov-k-konstantinovke-polkovnik-alekhin-rasskazal-o-shturme-klyuchevogo-uzla-vsu-1067584856.html
константиновка
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057546811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d3d4e63822c6b82da57e6ab95c5ed3b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константиновка, киев, геннадий алехин, окружение, сво, дзен новости сво, новости сво россия, наступление, наступление вс рф, наступление россии, главные новости, спецоперация
Новости, Константиновка, Киев, Геннадий Алехин, окружение, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, Главные новости, Спецоперация

Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад

04:20 26.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, где оказались до двух украинских бригад общей численностью около трех тысяч человек. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, в котором оказалось, по предварительной информации, до двух изрядно потрёпанных украинских бригад (примерно три тысячи человек)", — констатирует эксперт.
Автор отмечает, что возможности для выхода из окружения у противника практически исчерпаны. "Возможность выхода оттуда в сторону Константиновки сохраняется только через один укреплённый опорник, а также по старой дамбе через водохранилище. Отмечены попытки противника перебраться вплавь", — пишет Геннадий Алехин.
При этом, как подчеркивает ветеран боевых действий, продолжаются упорные боестолкновения непосредственно в населённом пункте Клебан-Бык, где украинские силы пытаются прорвать кольцо окружения, заключил эксперт.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
Конкурс Морской десант в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Вчера, 04:20
Рывок десантников к Константиновке: полковник Алехин рассказал о штурме ключевого узла ВСУРоссийские войска начали интенсивные боевые действия по штурму крупного и хорошо укрепленного оборонительного узла ВСУ в районе Константиновки, что создает угрозу окружения для группировки противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКонстантиновкаКиевГеннадий АлехинокружениеСВОдзен новости СВОновости СВО Россиянаступлениенаступление ВС РФнаступление РоссииГлавные новостиСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад
04:07ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ и ВПК Украины: сводка за ночь на 4:00
04:00"На месте преступления были британские корабли": Михайлов указал на главного подозреваемого в диверсии
03:54Рубио и главы МИД Европы и Украины договорились продолжить усилия по завершению конфликта
03:39Мониторинговые каналы сообщают о пролёте украинских БПЛА в Псковской области
03:25Осень будет опасным периодом для Сербии — посол РФ
02:54Украина представляет из себя ЧВК, а не государство — депутат Рады
02:32Вашингтон, Токио и Сеул будут совместно отвечать на угрозы КНДР — президент Южной Кореи
02:08Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области
01:58Удар по "Дружбе": Киев стреляет себе в ногу?
01:40Силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА
01:29ВС РФ выбили противника из Серебрянского лесничества
01:15"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Нижегородской области
01:07Успехи на фронте, Вуди Аллен в Москве: сводка событий 25 августа
00:55Силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над регионами России
00:36Фронтовая сводка за 25 августа от канала "Дневник Десантника"
00:30Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:20
23:54Прорыв на Краснолиманском направлении: войска России штурмуют Кировск и окружают группировки ВСУ
23:45Людоловы забрали священника прямо с крёстного хода
23:20Украина против Вуди Аллена. Главные новости к 23:20
Лента новостейМолния