Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад

В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, где оказались до двух украинских бригад общей численностью около трех тысяч человек. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, в котором оказалось, по предварительной информации, до двух изрядно потрёпанных украинских бригад (примерно три тысячи человек)", — констатирует эксперт.Автор отмечает, что возможности для выхода из окружения у противника практически исчерпаны. "Возможность выхода оттуда в сторону Константиновки сохраняется только через один укреплённый опорник, а также по старой дамбе через водохранилище. Отмечены попытки противника перебраться вплавь", — пишет Геннадий Алехин.При этом, как подчеркивает ветеран боевых действий, продолжаются упорные боестолкновения непосредственно в населённом пункте Клебан-Бык, где украинские силы пытаются прорвать кольцо окружения, заключил эксперт.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.

