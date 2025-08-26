Упорное сопротивление в Клебан-Быке: полковник Алехин о завершении окружения украинских бригад
В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, где оказались до двух украинских бригад общей численностью около трех тысяч человек. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"В районе Клебан-Быкского водохранилища завершается создание кольца окружения, в котором оказалось, по предварительной информации, до двух изрядно потрёпанных украинских бригад (примерно три тысячи человек)", — констатирует эксперт.
Автор отмечает, что возможности для выхода из окружения у противника практически исчерпаны. "Возможность выхода оттуда в сторону Константиновки сохраняется только через один укреплённый опорник, а также по старой дамбе через водохранилище. Отмечены попытки противника перебраться вплавь", — пишет Геннадий Алехин.
При этом, как подчеркивает ветеран боевых действий, продолжаются упорные боестолкновения непосредственно в населённом пункте Клебан-Бык, где украинские силы пытаются прорвать кольцо окружения, заключил эксперт.
