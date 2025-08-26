https://ukraina.ru/20250826/takogo-tempa-ne-bylo-za-vsyu-svo-viktor-baranets-o-tom-pochemu-dazhe-zapadnye-smi-priznayut-uspekhi-vs-rf-1067643272.html

"Такого темпа не было за всю СВО": Виктор Баранец о том, почему даже западные СМИ признают успехи ВС РФ

Ожесточенное сопротивление ВСУ на донецком направлении не может остановить продвижение российских войск, которые наращивают темп наступления и освобождают все новые населенные пункты. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

Комментируя ситуацию на фронте, Баранец подтвердил, что противник упорно сопротивляется, подбрасывая резервы с других направлений. Однако, по его словам, даже западные СМИ вынуждены признавать успехи ВС РФ. "Были недели, когда мы взяли под контроль десять деревень. Такого темпа продвижения у нас не было еще за все время СВО", — отметил эксперт.Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если противнику удастся стабилизировать фронт, Баранец выразил уверенность в российских военных. "Я не думаю, что наши матерые солдаты и офицеры позволят киевскому режиму это сделать. Русский боец уже понюхал пороха и знает, как воевать", — заявил он.При этом военный обозреватель отметил, что "судя по сообщениям с той стороны, в некоторых высоких штабах противника уже царит паника. И Сырский сейчас выполняет приказ Зеленского — зубами держаться за эти рубежи и не допускать дальнейшего прорыва российской армии", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале Анны Черкасовой "Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России" на сайте Украина.ру.

