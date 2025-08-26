https://ukraina.ru/20250826/rubio-i-glavy-mid-evropy-i-ukrainy-dogovorilis-prodolzhit-usiliya-po-zaversheniyu-konflikta-1067647352.html

Рубио и главы МИД Европы и Украины договорились продолжить усилия по завершению конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с главами МИД европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Госдепартамент США

"Госсекретарь, министры иностранных дел и верховный представитель договорились продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению войны через долгосрочное урегулирование путем переговоров", — говорится в распространенном заявлении американского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

