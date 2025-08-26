https://ukraina.ru/20250826/otrabotannaya-za-vremya-svo-taktika-polkovnik-alekhin-o-prodvizhenii-vdol-zheleznodorozhnykh-putey-1067641653.html

"Отработанная за время СВО тактика": полковник Алехин о продвижении вдоль железнодорожных путей

Российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожных полотен, используя отработанную за время СВО тактику и естественные укрепления на насыпях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Алехин поясняет преимущества такой тактики: "В степи железнодорожные пути часто строили на насыпях, что делает их естественными укреплениями. Вторая ветка идёт через уже отбитое у противника село Александро-Шульгино, а смыкаются пути уже в черте города".Важным успехом автор называет уничтожение восточной группировки противника: "ВС РФ заняли Белую Гору две недели назад, форсировали речушку Наумиху и фактически уничтожили эту группировку противника, открыв второй путь с юга на Константиновку".Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО в материале "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.

