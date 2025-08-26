"Отработанная за время СВО тактика": полковник Алехин о продвижении вдоль железнодорожных путей - 26.08.2025 Украина.ру
Российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожных полотен, используя отработанную за время СВО тактику и естественные укрепления на насыпях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-26T05:00
2025-08-26T05:00
Алехин поясняет преимущества такой тактики: "В степи железнодорожные пути часто строили на насыпях, что делает их естественными укреплениями. Вторая ветка идёт через уже отбитое у противника село Александро-Шульгино, а смыкаются пути уже в черте города".Важным успехом автор называет уничтожение восточной группировки противника: "ВС РФ заняли Белую Гору две недели назад, форсировали речушку Наумиху и фактически уничтожили эту группировку противника, открыв второй путь с юга на Константиновку".
Украина.ру
05:00 26.08.2025
 
Российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожных полотен, используя отработанную за время СВО тактику и естественные укрепления на насыпях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Судя по карте и сообщениям с мест, на основном участке (юго-восточнее Константиновки) российская армия продвигается вдоль двух железнодорожных полотен — это уже отработанная за время СВО тактика", — отмечает эксперт.
Алехин поясняет преимущества такой тактики: "В степи железнодорожные пути часто строили на насыпях, что делает их естественными укреплениями. Вторая ветка идёт через уже отбитое у противника село Александро-Шульгино, а смыкаются пути уже в черте города".
Важным успехом автор называет уничтожение восточной группировки противника: "ВС РФ заняли Белую Гору две недели назад, форсировали речушку Наумиху и фактически уничтожили эту группировку противника, открыв второй путь с юга на Константиновку".
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале "Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу" на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:19
Падение Славянско-Краматорской агломерации будет означать крах обороны Украины — "Военная хроника"Визги западных аналитиков по поводу продвижения ВС РФ в район Славянска и Краматорска объясняется просто: эти два города рассматриваются Киевом как ключевые опорные узлы обороны. Об этом пишет телеграм-канал Украина.ру
