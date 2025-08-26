"Отработанная за время СВО тактика": полковник Алехин о продвижении вдоль железнодорожных путей
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Российская армия успешно продвигается вдоль железнодорожных полотен, используя отработанную за время СВО тактику и естественные укрепления на насыпях. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Судя по карте и сообщениям с мест, на основном участке (юго-восточнее Константиновки) российская армия продвигается вдоль двух железнодорожных полотен — это уже отработанная за время СВО тактика", — отмечает эксперт.
Алехин поясняет преимущества такой тактики: "В степи железнодорожные пути часто строили на насыпях, что делает их естественными укреплениями. Вторая ветка идёт через уже отбитое у противника село Александро-Шульгино, а смыкаются пути уже в черте города".
Важным успехом автор называет уничтожение восточной группировки противника: "ВС РФ заняли Белую Гору две недели назад, форсировали речушку Наумиху и фактически уничтожили эту группировку противника, открыв второй путь с юга на Константиновку".
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.
