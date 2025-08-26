https://ukraina.ru/20250826/opasnost-ataka-bpla-obyavlena-v-samarskoy-oblasti-1067646585.html

Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области

Опасность атака БПЛА объявлена на территории Самарской области. Об этом МЧС России в ночь на 26 августа сообщает в своём приложении

"Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" – говорится в приложении.Ранее мы сообщали, что силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА самолётного типа.Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена на территории Нижегородской, Воронежской, Пензенской, Смоленской, Белгородской, Волгоградской, Брянской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Запорожской, Калужской, Орловской, Курской, Саратовской областей, в Крыму, ДНР и ЛНР.По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 20:00 до полуночи сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над российскими регионами.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

