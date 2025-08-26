Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области - 26.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250826/opasnost-ataka-bpla-obyavlena-v-samarskoy-oblasti-1067646585.html
Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области
Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области - 26.08.2025 Украина.ру
Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области
Опасность атака БПЛА объявлена на территории Самарской области. Об этом МЧС России в ночь на 26 августа сообщает в своём приложении
2025-08-26T02:08
2025-08-26T02:08
украина.ру
новости
россия
мчс
бпла
всу
самара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
"Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" – говорится в приложении.Ранее мы сообщали, что силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА самолётного типа.Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена на территории Нижегородской, Воронежской, Пензенской, Смоленской, Белгородской, Волгоградской, Брянской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Запорожской, Калужской, Орловской, Курской, Саратовской областей, в Крыму, ДНР и ЛНР.По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 20:00 до полуночи сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над российскими регионами.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
самара
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, мчс, бпла, всу, самара
Украина.ру, Новости, Россия, МЧС, БПЛА, ВСУ, Самара

Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области

02:08 26.08.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Опасность атака БПЛА объявлена на территории Самарской области. Об этом МЧС России в ночь на 26 августа сообщает в своём приложении
"Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" – говорится в приложении.
Ранее мы сообщали, что силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА самолётного типа.
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) была объявлена на территории Нижегородской, Воронежской, Пензенской, Смоленской, Белгородской, Волгоградской, Брянской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Запорожской, Калужской, Орловской, Курской, Саратовской областей, в Крыму, ДНР и ЛНР.
По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 20:00 до полуночи сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над российскими регионами.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияМЧСБПЛАВСУСамара
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:08Опасность атака БПЛА объявлена в Самарской области
01:58Удар по "Дружбе": Киев стреляет себе в ногу?
01:40Силы ПВО отражают атаку на Рязанскую область – сбито уже более двух украинских БПЛА
01:29ВС РФ выбили противника из Серебрянского лесничества
01:15"Красный уровень" опасности по БПЛА объявлен в Нижегородской области
01:07Успехи на фронте, Вуди Аллен в Москве: сводка событий 25 августа
00:55Силы ПВО сбили 37 украинских БПЛА над регионами России
00:36Фронтовая сводка за 25 августа от канала "Дневник Десантника"
00:30Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 0:20
23:54Прорыв на Краснолиманском направлении: войска России штурмуют Кировск и окружают группировки ВСУ
23:45Людоловы забрали священника прямо с крёстного хода
23:20Украина против Вуди Аллена. Главные новости к 23:20
22:47Каждый третий нелегал в Литве — украинец
22:43Киев угрожает Варшаве: Украина готовит диверсии
22:38Украинский след в Колумбии: наркокартели применяют FPV-дроны, обученные ВСУ, для борьбы с полицией
22:25На Харьковском направлении: ВС РФ продолжают методичное продвижение
22:00Илья Янсен: Заказчики атаки на "Дружбу" сидят не в Киеве, а в Брюсселе
21:43Радиоактивный бизнес: на Украине выращивали зерно в чернобыльской зоне отчуждения
21:39Наступление на Запорожском направлении: войска России развивают успех
21:31Брат премьера Свириденко комфортно пережидает войну в Лондоне, пока украинцев сажают за побег за границу
Лента новостейМолния