Что будут делать неонацисты из Европы после победы России на Украине и в чём ошибся СССР — Гаспарян - 26.08.2025
Что будут делать неонацисты из Европы после победы России на Украине и в чём ошибся СССР — Гаспарян
Что будут делать неонацисты из Европы после победы России на Украине и в чём ошибся СССР — Гаспарян - 26.08.2025
Что будут делать неонацисты из Европы после победы России на Украине и в чём ошибся СССР — Гаспарян
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, где в своё время недоработал СССР и "отмоются"... Украина.ру, 26.08.2025
2025-08-26T16:11
2025-08-26T16:11
видео
россия
украина
ссср
армен гаспарян
общественная палата
сво
прогнозы сво
завершение сво
когда закончится сво: прогнозы
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067676591_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_675b36bca84692c0511c05c9a105c3e6.jpg
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, где в своё время недоработал СССР и "отмоются" ли западные лидеры от поддержки нацизма после победы России на Украине.
россия
украина
ссср
запад
видео, россия, украина, ссср, армен гаспарян, общественная палата, сво, прогнозы сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво россия, когда будет мир, мир с украиной, запад, нацисты, украинские неонацисты, неонацисты, нацизм, украинский неонацизм, видео
Видео, Россия, Украина, СССР, Армен Гаспарян, общественная палата, СВО, прогнозы СВО, завершение СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО Россия, когда будет мир, мир с Украиной, Запад, нацисты, украинские неонацисты, неонацисты, нацизм, украинский неонацизм

Что будут делать неонацисты из Европы после победы России на Украине и в чём ошибся СССР — Гаспарян

16:11 26.08.2025
 
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, где в своё время недоработал СССР и "отмоются" ли западные лидеры от поддержки нацизма после победы России на Украине.
