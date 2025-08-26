https://ukraina.ru/20250826/chto-budut-delat-neonatsisty-iz-evropy-posle-pobedy-rossii-na-ukraine-i-v-chm-oshibsya-sssr--gasparyan-1067677126.html
Что будут делать неонацисты из Европы после победы России на Украине и в чём ошибся СССР — Гаспарян
2025-08-26T16:11
Политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в эфире Украина.ру объяснил, где в своё время недоработал СССР и "отмоются" ли западные лидеры от поддержки нацизма после победы России на Украине.
