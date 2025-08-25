https://ukraina.ru/20250825/sily-pvo-za-tri-chasa-unichtozhili-sem-ukrainskikh-bpla-samoltnogo-tipa-nad-regionami-rossii-1067582773.html

Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России

Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России - 25.08.2025 Украина.ру

Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России

Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России. Об этом Минобороны РФ в ночь на 25 августа сообщает в своём телеграм-канале

2025-08-25T00:06

2025-08-25T00:06

2025-08-25T00:06

украина.ру

новости

россия

минобороны рф

пво

бпла

всу

крым

калужская область

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:Два – над территорией Республики Крым, два – над территорией Калужской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Орловской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

крым

калужская область

брянская область

орловская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, минобороны рф, пво, бпла, всу, крым, калужская область, брянская область, орловская область