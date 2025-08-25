Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России - 25.08.2025 Украина.ру
Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России
Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России - 25.08.2025 Украина.ру
Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России
Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России. Об этом Минобороны РФ в ночь на 25 августа сообщает в своём телеграм-канале
2025-08-25T00:06
2025-08-25T00:06
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:Два – над территорией Республики Крым, два – над территорией Калужской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Орловской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России

00:06 25.08.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Украина.ру
Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России. Об этом Минобороны РФ в ночь на 25 августа сообщает в своём телеграм-канале
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
Два – над территорией Республики Крым, два – над территорией Калужской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Орловской области.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
