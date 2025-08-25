https://ukraina.ru/20250825/sily-pvo-za-tri-chasa-unichtozhili-sem-ukrainskikh-bpla-samoltnogo-tipa-nad-regionami-rossii-1067582773.html
Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России
Силы ПВО за три часа уничтожили семь украинских БПЛА самолётного типа над регионами России. Об этом Минобороны РФ в ночь на 25 августа сообщает в своём телеграм-канале
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:Два – над территорией Республики Крым, два – над территорией Калужской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Орловской области.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Украина.ру
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
Два – над территорией Республики Крым, два – над территорией Калужской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Орловской области.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.