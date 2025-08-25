Рывок десантников к Константиновке: полковник Алехин рассказал о штурме ключевого узла ВСУ - 25.08.2025 Украина.ру
Рывок десантников к Константиновке: полковник Алехин рассказал о штурме ключевого узла ВСУ
Рывок десантников к Константиновке: полковник Алехин рассказал о штурме ключевого узла ВСУ - 25.08.2025 Украина.ру
Рывок десантников к Константиновке: полковник Алехин рассказал о штурме ключевого узла ВСУ
Российские войска начали интенсивные боевые действия по штурму крупного и хорошо укрепленного оборонительного узла ВСУ в районе Константиновки, что создает угрозу окружения для группировки противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По данным с мест, первые штурмовые группы ВДВ РФ зашли в городскую черту Константиновки со стороны Предтечино. Одновременно бои идут в населенном пункте Николаевка, расположенном на пути к городу.Наиболее успешным и эффективным, по мнению автора, стало продвижение с востока от Часова Яра. "Десантники рывком переместились от Предтечино до городской черты по пойме реки Грузской и полями, закрепившись в частном секторе. Этот смелый и быстрый манёвр, ставший для противника неожиданным, грозит окружением тем частям ВСУ, которые продолжают сопротивляться вдоль железнодорожного полотна", — отмечает Алехин.Фактически можно констатировать факт, что начался штурм Константиновки, причём противник даже не успел вывести все части с передних оборонительных линий вглубь города. Из-за того что Киев не давал приказа на отход ВСУ, образовался котёл южнее водохранилища, при этом ситуация в Плещеевке близка к критической, резюмирует собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска на сайте Украина.ру.
Рывок десантников к Константиновке: полковник Алехин рассказал о штурме ключевого узла ВСУ

Российские войска начали интенсивные боевые действия по штурму крупного и хорошо укрепленного оборонительного узла ВСУ в районе Константиновки, что создает угрозу окружения для группировки противника. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По данным с мест, первые штурмовые группы ВДВ РФ зашли в городскую черту Константиновки со стороны Предтечино. Одновременно бои идут в населенном пункте Николаевка, расположенном на пути к городу.
Наиболее успешным и эффективным, по мнению автора, стало продвижение с востока от Часова Яра.
"Десантники рывком переместились от Предтечино до городской черты по пойме реки Грузской и полями, закрепившись в частном секторе. Этот смелый и быстрый манёвр, ставший для противника неожиданным, грозит окружением тем частям ВСУ, которые продолжают сопротивляться вдоль железнодорожного полотна", — отмечает Алехин.
Фактически можно констатировать факт, что начался штурм Константиновки, причём противник даже не успел вывести все части с передних оборонительных линий вглубь города.
Из-за того что Киев не давал приказа на отход ВСУ, образовался котёл южнее водохранилища, при этом ситуация в Плещеевке близка к критической, резюмирует собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска на сайте Украина.ру.
