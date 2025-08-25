"Давление из Часова Яра": Геннадий Алехин о перспективах перерезания логистики ВСУ под Константиновкой
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Освобождение Константиновки может быть достигнуто в сжатые сроки, несмотря на попытки ВСУ удерживать город и использовать для снабжения коридор из Краматорска. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Прогнозировать дальнейшее развитие событий в самой Константиновке пока рано, признает автор. Город крупный, протяжённый с севера на юг, с несколькими значительными промзонами, а состав сил и средств, которыми ВСУ собираются его удерживать, не совсем понятен.
"Однако освобождение Константиновки вряд ли затянется надолго, даже несмотря на то что противник сохраняет возможность использовать для логистики коридор из Краматорска через Дружковку", — отмечает военный эксперт.
Ключевым фактором успеха он называет развитие наступления с других направлений.
"Давление из Часова Яра на запад и северо-запад через Николаевку в перспективе этой логистике будет угрожать, поскольку возможен быстрый выход десантников на позиции к северу от Константиновки", — заключил Геннадий Алехин.
