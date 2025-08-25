"Давление из Часова Яра": Геннадий Алехин о перспективах перерезания логистики ВСУ под Константиновкой - 25.08.2025 Украина.ру
"Давление из Часова Яра": Геннадий Алехин о перспективах перерезания логистики ВСУ под Константиновкой
Освобождение Константиновки может быть достигнуто в сжатые сроки, несмотря на попытки ВСУ удерживать город и использовать для снабжения коридор из Краматорска. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Прогнозировать дальнейшее развитие событий в самой Константиновке пока рано, признает автор. Город крупный, протяжённый с севера на юг, с несколькими значительными промзонами, а состав сил и средств, которыми ВСУ собираются его удерживать, не совсем понятен."Однако освобождение Константиновки вряд ли затянется надолго, даже несмотря на то что противник сохраняет возможность использовать для логистики коридор из Краматорска через Дружковку", — отмечает военный эксперт.Ключевым фактором успеха он называет развитие наступления с других направлений. "Давление из Часова Яра на запад и северо-запад через Николаевку в перспективе этой логистике будет угрожать, поскольку возможен быстрый выход десантников на позиции к северу от Константиновки", — заключил Геннадий Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска на сайте Украина.ру.
новости, краматорск, константиновка, киев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, донбасс, покровск/красноармейск, наступление, наступление вс рф, наступление россии, часов яр, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Краматорск, Константиновка, Киев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Покровск/Красноармейск, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, Часов Яр, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

"Давление из Часова Яра": Геннадий Алехин о перспективах перерезания логистики ВСУ под Константиновкой

05:00 25.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Освобождение Константиновки может быть достигнуто в сжатые сроки, несмотря на попытки ВСУ удерживать город и использовать для снабжения коридор из Краматорска. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Прогнозировать дальнейшее развитие событий в самой Константиновке пока рано, признает автор. Город крупный, протяжённый с севера на юг, с несколькими значительными промзонами, а состав сил и средств, которыми ВСУ собираются его удерживать, не совсем понятен.
"Однако освобождение Константиновки вряд ли затянется надолго, даже несмотря на то что противник сохраняет возможность использовать для логистики коридор из Краматорска через Дружковку", — отмечает военный эксперт.
Ключевым фактором успеха он называет развитие наступления с других направлений.
"Давление из Часова Яра на запад и северо-запад через Николаевку в перспективе этой логистике будет угрожать, поскольку возможен быстрый выход десантников на позиции к северу от Константиновки", — заключил Геннадий Алехин.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска на сайте Украина.ру.
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
23 августа, 09:00
Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — АнпилоговУспешное продвижение российских войск на Покровском направлении демонстрирует эффективность новой тактики против украинской обороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
