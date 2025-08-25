https://ukraina.ru/20250825/davlenie-iz-chasova-yara-gennadiy-alekhin-o-perspektivakh-pererezaniya-logistiki-vsu-pod-konstantinovkoy-1067585303.html

Освобождение Константиновки может быть достигнуто в сжатые сроки, несмотря на попытки ВСУ удерживать город и использовать для снабжения коридор из Краматорска. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Прогнозировать дальнейшее развитие событий в самой Константиновке пока рано, признает автор. Город крупный, протяжённый с севера на юг, с несколькими значительными промзонами, а состав сил и средств, которыми ВСУ собираются его удерживать, не совсем понятен."Однако освобождение Константиновки вряд ли затянется надолго, даже несмотря на то что противник сохраняет возможность использовать для логистики коридор из Краматорска через Дружковку", — отмечает военный эксперт.Ключевым фактором успеха он называет развитие наступления с других направлений. "Давление из Часова Яра на запад и северо-запад через Николаевку в перспективе этой логистике будет угрожать, поскольку возможен быстрый выход десантников на позиции к северу от Константиновки", — заключил Геннадий Алехин.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ" на сайте Украина.ру.Читайте также: Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Красный Лиман, чтобы выбить ВСУ из Славянска и Краматорска на сайте Украина.ру.

