Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса - 24.08.2025
Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса
Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса - 24.08.2025 Украина.ру
Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса
Лидерство США в принятии решений в рамках западного альянса является неоспоримым фактом, который подтвердился во время встречи в Вашингтоне, где Евросоюзу не удалось отстоять самостоятельность. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-08-24T05:00
2025-08-24T05:00
Подводя итоги обсуждения роли Европы, эксперт сделал четкий и лаконичный вывод о сложившейся иерархии. "Тем не менее, мы видим, что Соединенные Штаты Америки являются безусловным лидером коллективного Запада", — констатировал Ермаков.Такое распределение ролей означает, что окончательные решения по ключевым вопросам, включая украинское урегулирование, будут приниматься в Вашингтоне, а не в европейских столицах. Европейские союзники вынуждены подстраиваться под позицию Штатов, даже когда она не полностью соответствует их национальным интересам.Эта реальность предопределяет итоги любой дискуссии: "И здесь у европейцев мало что получилось", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".
Украина.ру
Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса

05:00 24.08.2025
 
Лидерство США в принятии решений в рамках западного альянса является неоспоримым фактом, который подтвердился во время встречи в Вашингтоне, где Евросоюзу не удалось отстоять самостоятельность. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Подводя итоги обсуждения роли Европы, эксперт сделал четкий и лаконичный вывод о сложившейся иерархии. "Тем не менее, мы видим, что Соединенные Штаты Америки являются безусловным лидером коллективного Запада", — констатировал Ермаков.
Такое распределение ролей означает, что окончательные решения по ключевым вопросам, включая украинское урегулирование, будут приниматься в Вашингтоне, а не в европейских столицах.
Европейские союзники вынуждены подстраиваться под позицию Штатов, даже когда она не полностью соответствует их национальным интересам.
Эта реальность предопределяет итоги любой дискуссии: "И здесь у европейцев мало что получилось", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.
О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".
21 августа, 04:45
21 августа, 04:45
Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игреТекущие переговоры между мировыми державами вышли далеко за рамки украинского урегулирования и касаются фундаментального перераспределения ролей в глобальной политике, где второстепенные игроки не имеют решающего голоса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
