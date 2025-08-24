https://ukraina.ru/20250824/bezuslovnyy-lider-kollektivnogo-zapada-ermakov-o-roli-ssha-v-prinyatii-resheniy-zapadnogo-alyansa-1067406235.html

Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса

Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса

Лидерство США в принятии решений в рамках западного альянса является неоспоримым фактом, который подтвердился во время встречи в Вашингтоне, где Евросоюзу не удалось отстоять самостоятельность. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

Подводя итоги обсуждения роли Европы, эксперт сделал четкий и лаконичный вывод о сложившейся иерархии. "Тем не менее, мы видим, что Соединенные Штаты Америки являются безусловным лидером коллективного Запада", — констатировал Ермаков.Такое распределение ролей означает, что окончательные решения по ключевым вопросам, включая украинское урегулирование, будут приниматься в Вашингтоне, а не в европейских столицах. Европейские союзники вынуждены подстраиваться под позицию Штатов, даже когда она не полностью соответствует их национальным интересам.Эта реальность предопределяет итоги любой дискуссии: "И здесь у европейцев мало что получилось", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".

