Безусловный лидер коллективного Запада: Ермаков о роли США в принятии решений западного альянса
Лидерство США в принятии решений в рамках западного альянса является неоспоримым фактом, который подтвердился во время встречи в Вашингтоне, где Евросоюзу не удалось отстоять самостоятельность. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Подводя итоги обсуждения роли Европы, эксперт сделал четкий и лаконичный вывод о сложившейся иерархии. "Тем не менее, мы видим, что Соединенные Штаты Америки являются безусловным лидером коллективного Запада", — констатировал Ермаков.
Такое распределение ролей означает, что окончательные решения по ключевым вопросам, включая украинское урегулирование, будут приниматься в Вашингтоне, а не в европейских столицах.
Европейские союзники вынуждены подстраиваться под позицию Штатов, даже когда она не полностью соответствует их национальным интересам.
Эта реальность предопределяет итоги любой дискуссии: "И здесь у европейцев мало что получилось", — резюмировал собеседник Украина.ру.
