Армия России нанесла удары по Украине: сводка за ночь - 24.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250824/armiya-rossii-nanesla-udary-po-ukraine-svodka-za-noch-1067550477.html
Армия России нанесла удары по Украине: сводка за ночь
Армия России нанесла удары по Украине: сводка за ночь - 24.08.2025 Украина.ру
Армия России нанесла удары по Украине: сводка за ночь
Серию ударов по военных объектам на Украине нанесла в ночь на 24 августа российская армия. Последствия большинства ударов уточняются.
2025-08-24T10:54
2025-08-24T10:54
новости
украина
сумская область
россия
вооруженные силы украины
вкс
всу
потери всу
бпла
герань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066097721_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a0ab35d8516935d504dcf34ff2ab537.jpg.webp
Вечером 23 августа взрывы прогремели в Черниговской и Киевской областях — российские БПЛА "Герань" наносили удары по объектам ВСУ.В Киеве также гремели взрывы. При этом сообщалось о попытках местной ПВО сбить кружащие над городом "Герани".Эти же БПЛА атаковали объекты в Черниговской и Сумской областях. В частности, известно об ударах по Нежину и Сумам, где зафиксирована продолжительная серия мощных взрывов."Герани" поражали также цели в Краматорске и Доброполье в оккупированной части ДНР.Сообщалось также о пусках ВКС РФ управляемых авиабомб по целям в Сумской области.Также сообщалось об ударах по Изюмскому району Харьковской области, по н.п. Шевченково в той же области и объектам в Николаевской области, в Межевой и Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области.Ракетный удар наносился по Павлограду (Днепропетровская область), по району н.п. Диканька (Полтавская область) и по н.п. Опошня (в той же области).Около полуночи подвергся удару Павлоград. Точечный удар пришёлся по промышленной зоне — там зафиксировано возгорание. Применялся ОТРК "Искандер-М".Ночью постоянные удары наносились по объектам в Харьковской и Сумской областях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре День независимости Украины и "праздничная" атака на АЭС. Главное на утро 24 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
украина
сумская область
россия
днепропетровская область
харьковская область
полтавская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066097721_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7c347b4c7cace438fdf01d79d1adeb9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сумская область, россия, вооруженные силы украины, вкс, всу, потери всу, бпла, герань, ракетные удары по украине, авиаудары, днепропетровская область, харьковская область, полтавская область, "искандер"
Новости, Украина, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВКС, ВСУ, потери ВСУ, БПЛА, Герань, ракетные удары по Украине, авиаудары, Днепропетровская область, Харьковская область, Полтавская область, "Искандер"

Армия России нанесла удары по Украине: сводка за ночь

10:54 24.08.2025
 
© Украина.руБПЛА дроны удары
БПЛА дроны удары - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Серию ударов по военных объектам на Украине нанесла в ночь на 24 августа российская армия. Последствия большинства ударов уточняются.
Вечером 23 августа взрывы прогремели в Черниговской и Киевской областях — российские БПЛА "Герань" наносили удары по объектам ВСУ.
В Киеве также гремели взрывы. При этом сообщалось о попытках местной ПВО сбить кружащие над городом "Герани".
Эти же БПЛА атаковали объекты в Черниговской и Сумской областях. В частности, известно об ударах по Нежину и Сумам, где зафиксирована продолжительная серия мощных взрывов.
"Герани" поражали также цели в Краматорске и Доброполье в оккупированной части ДНР.
Сообщалось также о пусках ВКС РФ управляемых авиабомб по целям в Сумской области.
Также сообщалось об ударах по Изюмскому району Харьковской области, по н.п. Шевченково в той же области и объектам в Николаевской области, в Межевой и Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области.
Ракетный удар наносился по Павлограду (Днепропетровская область), по району н.п. Диканька (Полтавская область) и по н.п. Опошня (в той же области).
Около полуночи подвергся удару Павлоград. Точечный удар пришёлся по промышленной зоне — там зафиксировано возгорание. Применялся ОТРК "Искандер-М".
Ночью постоянные удары наносились по объектам в Харьковской и Сумской областях.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре День независимости Украины и "праздничная" атака на АЭС. Главное на утро 24 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВКСВСУпотери ВСУБПЛАГераньракетные удары по УкраинеавиаударыДнепропетровская областьХарьковская областьПолтавская область"Искандер"
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Трамп напомнил Зеленскому об урегулировании украинского конфликта путём переговоров. Новости к 12.05
12:01"Вокруг Булгакова": полиглот Иешуа
12:00"Не помню, значит не было": Швайка отрицает, что его подчиненные берут взятки
11:51В Днепропетровске ТЦК уже стреляют посреди улицы
11:35МАГАТЭ известно о сообщениях о возгорании на Курской АЭС в результате "военной активности"
10:57Пулково возобновил обслуживание рейсов. Новости к 10.40
10:54Армия России нанесла удары по Украине: сводка за ночь
10:50Зеленский записал видеообращение на Майдане ко Дню независимости Украины
10:37Можно ли идти на дрон голыми руками? Боец ВС России "Бык" о том, как бороться с беспилотниками ВСУ
10:32БПЛА ВСУ нанесли удары по Курской АЭС и другим объектам в регионах России: сводка за ночь
10:19День независимости Украины и "праздничная" атака на АЭС. Главное на утро 24 августа
09:57Глава МИД Индии отверг обвинения Запада в финансировании конфликта на Украине
09:00Как нейтрализуют диверсантов: Сазонов раскрыл детали антидиверсионной работы на границе
08:30"Русская машина едет к своей победе": военный эксперт о стратегических перспективах СВО
08:00Культурная революция в Китае: воспоминания о настоящем
07:30"Америка выйдет из игры": Ермаков про серьезное предупреждение Трампа Европе и Украине
07:00Украина не сможет производить дизель и бензин: Анпилогов про удары ВС РФ по объектам инфраструктуры
06:30"На такие условия мы не пойдем": Анпилогов о несовместимости позиций сторон на переговорах
06:15Диверсанты не останутся незамеченными: Сазонов о роли местного населения в защите рубежей
06:04Апти Алаудинов: "Ахмат" — это бойцы не из Чечни, а из всей России
Лента новостейМолния