Армия России нанесла удары по Украине: сводка за ночь

Серию ударов по военных объектам на Украине нанесла в ночь на 24 августа российская армия. Последствия большинства ударов уточняются.

2025-08-24T10:54

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1d/1066097721_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a0ab35d8516935d504dcf34ff2ab537.jpg.webp

Вечером 23 августа взрывы прогремели в Черниговской и Киевской областях — российские БПЛА "Герань" наносили удары по объектам ВСУ.В Киеве также гремели взрывы. При этом сообщалось о попытках местной ПВО сбить кружащие над городом "Герани".Эти же БПЛА атаковали объекты в Черниговской и Сумской областях. В частности, известно об ударах по Нежину и Сумам, где зафиксирована продолжительная серия мощных взрывов."Герани" поражали также цели в Краматорске и Доброполье в оккупированной части ДНР.Сообщалось также о пусках ВКС РФ управляемых авиабомб по целям в Сумской области.Также сообщалось об ударах по Изюмскому району Харьковской области, по н.п. Шевченково в той же области и объектам в Николаевской области, в Межевой и Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области.Ракетный удар наносился по Павлограду (Днепропетровская область), по району н.п. Диканька (Полтавская область) и по н.п. Опошня (в той же области).Около полуночи подвергся удару Павлоград. Точечный удар пришёлся по промышленной зоне — там зафиксировано возгорание. Применялся ОТРК "Искандер-М".Ночью постоянные удары наносились по объектам в Харьковской и Сумской областях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре День независимости Украины и "праздничная" атака на АЭС. Главное на утро 24 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.

