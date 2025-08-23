"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта - 23.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250823/ukraintsy-budut-prodolzhat-strelyat-politolog-o-zamorozke-i-neizbezhnosti-prodolzheniya-konflikta-1067392859.html
"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта
"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта - 23.08.2025 Украина.ру
"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта
Любая потенциальная пауза в боевых действиях на Украине нужна в первую очередь западному военно-промышленному комплексу и ВСУ для перегруппировки и наращивания сил, а не для поиска мирного решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-23T05:45
2025-08-23T05:45
новости
россия
украина
сша
дмитрий дробницкий
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
впк
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256336_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_889ca21ec6a6ecbc96b2b342f0c774d6.jpg.webp
Эксперт прямо заявил, чьи интересы на самом деле обслуживает идея временного прекращения огня. "Передышка сейчас нужна именно западному ВПК и ВСУ", — констатировал Дробницкий.Политолог не сомневается, что даже в случае формальной заморозки конфликта боевые действия де-факто не прекратятся. "Украинцы будут продолжать стрелять, даже если представить себе временную заморозку", — заявил он. Американист напомнил об изначальной причине конфликта: "Их задача — находиться в конфликте с Россией. Вся эта война началась, потому что украинский режим превратился в анти-Россию и готов делать любые провокации".Исходя из этого, Дробницкий сделал вывод о принципиальной позиции, которую должна занимать Россия: "Поэтому России нужен либо мир на ее условиях, либо продолжение боевых действий. Увы, мир лучше войны, но не всякий мир".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".
https://ukraina.ru/20250821/dlya-vyvoza-ubitykh-i-ranenykh-ne-khvataet-mashin-voennyy-ekspert-o-katastroficheskikh-poteryakh-vsu-1067338306.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060256336_141:0:1041:675_1920x0_80_0_0_511057e7f86df1b77181d7028fbdaec4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, дмитрий дробницкий, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, впк, мир, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, итоги переговоров, аналитика, аналитики, украина аналитика
Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Дробницкий, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВПК, мир, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, итоги переговоров, Аналитика, аналитики, Украина аналитика

"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта

05:45 23.08.2025
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Любая потенциальная пауза в боевых действиях на Украине нужна в первую очередь западному военно-промышленному комплексу и ВСУ для перегруппировки и наращивания сил, а не для поиска мирного решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт прямо заявил, чьи интересы на самом деле обслуживает идея временного прекращения огня. "Передышка сейчас нужна именно западному ВПК и ВСУ", — констатировал Дробницкий.
Политолог не сомневается, что даже в случае формальной заморозки конфликта боевые действия де-факто не прекратятся. "Украинцы будут продолжать стрелять, даже если представить себе временную заморозку", — заявил он.
Американист напомнил об изначальной причине конфликта: "Их задача — находиться в конфликте с Россией. Вся эта война началась, потому что украинский режим превратился в анти-Россию и готов делать любые провокации".
Исходя из этого, Дробницкий сделал вывод о принципиальной позиции, которую должна занимать Россия: "Поэтому России нужен либо мир на ее условиях, либо продолжение боевых действий. Увы, мир лучше войны, но не всякий мир".
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.
О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
21 августа, 06:50
"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУУкраинская армия сталкивается с катастрофическими потерями и вынуждена прибегать к чрезвычайным мерам для компенсации нехватки личного состава. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАДмитрий ДробницкийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.руВПКмирновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025итоги переговоровАналитикааналитикиУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:35"Окружение Покровска будет трудно осуществить": Анпилогов о сценариях развития наступления ВС РФ
06:15Нельзя заменить одну тематику на другую: Дробницкий о невозможности отложить украинский вопрос
05:45"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта
05:34Александр Казаков: Если Трамп хочет выжить, ему остается рассчитывать только на Россию и лично на Путина
05:33Вакарчук-легенда, юбилей Энтина, американцы на "Интервидении" – что пели на этой неделе. События культуры
05:32ВСУ могут лишь продлить свою агонию. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
05:30Основной рычаг давления на Киев и ЕС: почему Трамп заявляет, что нужно учитывать мнение России
05:15"Европейцы на пороге принятия стратегического решения": Бардин о выборе между Трампом и deep state
05:00"Украина будет де-факто натовским полигоном": политолог о последствиях планов Запада по урегулированию
04:04ВС РФ наносят удары по объектам на Украине и временно оккупированных территориях: сводка за ночь на 4:00
03:43Основные события 22 августа
03:34Три человека пострадали из-за массированной атаки БПЛА на Волгоградскую область
02:13Париж обидело предложение вице-премьера Италии Макрону "надеть каску"
01:52Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по теме подрыва "Северных потоков"
01:23Военная сводка за 22 августа от канала "Дневник десантника"
01:17Силы ПВО за три часа уничтожили над российскими регионами 10 украинских БПЛА
00:41Аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы — Росавиация
00:33Точечные удары по Краматорску: российские ВКС поразили скрытые объекты украинских спецслужб
00:26Украинские войска 10 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
00:26ПВО отражает атаку БПЛА в Краснодарском крае. Сводка угроз российским регионам на 1:00
Лента новостейМолния