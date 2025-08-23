"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта
Любая потенциальная пауза в боевых действиях на Украине нужна в первую очередь западному военно-промышленному комплексу и ВСУ для перегруппировки и наращивания сил, а не для поиска мирного решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт прямо заявил, чьи интересы на самом деле обслуживает идея временного прекращения огня. "Передышка сейчас нужна именно западному ВПК и ВСУ", — констатировал Дробницкий.
Политолог не сомневается, что даже в случае формальной заморозки конфликта боевые действия де-факто не прекратятся. "Украинцы будут продолжать стрелять, даже если представить себе временную заморозку", — заявил он.
Американист напомнил об изначальной причине конфликта: "Их задача — находиться в конфликте с Россией. Вся эта война началась, потому что украинский режим превратился в анти-Россию и готов делать любые провокации".
Исходя из этого, Дробницкий сделал вывод о принципиальной позиции, которую должна занимать Россия: "Поэтому России нужен либо мир на ее условиях, либо продолжение боевых действий. Увы, мир лучше войны, но не всякий мир".
