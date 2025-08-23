https://ukraina.ru/20250823/ukraintsy-budut-prodolzhat-strelyat-politolog-o-zamorozke-i-neizbezhnosti-prodolzheniya-konflikta-1067392859.html

"Украинцы будут продолжать стрелять": политолог о заморозке и неизбежности продолжения конфликта

Любая потенциальная пауза в боевых действиях на Украине нужна в первую очередь западному военно-промышленному комплексу и ВСУ для перегруппировки и наращивания сил, а не для поиска мирного решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Эксперт прямо заявил, чьи интересы на самом деле обслуживает идея временного прекращения огня. "Передышка сейчас нужна именно западному ВПК и ВСУ", — констатировал Дробницкий.Политолог не сомневается, что даже в случае формальной заморозки конфликта боевые действия де-факто не прекратятся. "Украинцы будут продолжать стрелять, даже если представить себе временную заморозку", — заявил он. Американист напомнил об изначальной причине конфликта: "Их задача — находиться в конфликте с Россией. Вся эта война началась, потому что украинский режим превратился в анти-Россию и готов делать любые провокации".Исходя из этого, Дробницкий сделал вывод о принципиальной позиции, которую должна занимать Россия: "Поэтому России нужен либо мир на ее условиях, либо продолжение боевых действий. Увы, мир лучше войны, но не всякий мир".Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.О переговорах в Белом Доме и перспективах разрешения украинского конфликта — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО".

