Украинские войска 10 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - 23.08.2025
Украинские войска 10 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 10 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 10 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 10 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов. Об этом управление правительства республики по вопросам... Украина.ру, 23.08.2025
2025-08-23T00:26
2025-08-23T00:26
украина.ру
новости
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
обстрелы
всу
военные преступления
Украинские войска 10 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов. Об этом управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 23 августа сообщает в своём телеграм-канале"Десять фактов вооружённых атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Девять вооружённых атак — на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на докучаевском направлении. Всего выпущена 27 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении управления.По данным ведомства, в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, в том числе ребёнок 2012 года рождения.За предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел территории ДНР украинскими войсками.Напомним, 21 августа был вынесен приговор семерым боевикам ВСУ, признанным виновными в убийствах мирных жителей и обстрелах гражданской инфраструктуры в ДНР.Следственный комитет России отправил под суд командира орудия артиллерийской батареи 55-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ Александра Фроликова и его шестерых подчиненных: Дениса Воскобойника, Игоря Леженко, Михаила Улинц, Дениса Колихаева, Павла Вовк и Виктора Жукова.Суд приговорил военных преступников к 23 и 24 годам колонии строго режима в зависимости от тяжести преступлений."Установлено, что в марте-апреле 2022 года указанные военнослужащие ВСУ были на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Оттуда они неоднократно производили артиллерийские обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города и окрестностей, что привело к убийствам и ранениям мирных жителей", — уточнили в СК РФ.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
Украинские войска 10 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

00:26 23.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Украинские войска 10 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов. Об этом управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в ночь на 23 августа сообщает в своём телеграм-канале
"Десять фактов вооружённых атак ВФУ [вооруженных формирований Украины]... Девять вооружённых атак — на горловском направлении. Одна вооружённая атака — на докучаевском направлении. Всего выпущена 27 единиц различных боеприпасов", — говорится в сообщении управления.
По данным ведомства, в результате обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, в том числе ребёнок 2012 года рождения.
За предыдущие сутки был зафиксирован 21 обстрел территории ДНР украинскими войсками.
Напомним, 21 августа был вынесен приговор семерым боевикам ВСУ, признанным виновными в убийствах мирных жителей и обстрелах гражданской инфраструктуры в ДНР.
Следственный комитет России отправил под суд командира орудия артиллерийской батареи 55-ой отдельной артиллерийской бригады ВСУ Александра Фроликова и его шестерых подчиненных: Дениса Воскобойника, Игоря Леженко, Михаила Улинц, Дениса Колихаева, Павла Вовк и Виктора Жукова.

Суд приговорил военных преступников к 23 и 24 годам колонии строго режима в зависимости от тяжести преступлений.

"Установлено, что в марте-апреле 2022 года указанные военнослужащие ВСУ были на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Оттуда они неоднократно производили артиллерийские обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры города и окрестностей, что привело к убийствам и ранениям мирных жителей", — уточнили в СК РФ.
Лента новостейМолния